Afrika’ya diplomat yerinde yetişecek

Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kani Torun, Afrika’yı yakından tanıyacak Türk diplomat seferberliği başlatacaklarını açıkladı. Uluslararası ilişkiler ve tarih bölümünde okuyan öğrencilerin Afrika özelinde çalışmaya yönlendirilmesi için proje başlattıklarını anlatan Torun, “Bu öğrencilere master ve doktora süreleri boyunca kesintisiz burs imkanı sağlayacağız. Öğrenciler hangi Afrika ülkesiyle ilgili çalışıyorsa o ülkelere giderek eğitim alacak, yerel dilleri öğrenecek. Böylece Türkiye Afrika’nın her metrekaresiyle ilgili konuşabilecek uzmanlara sahip olacak” diye konuştu.

VAKIFTAN BURS TEŞVİĞİ VERİLECEK

Türkiye’nin kara kıtaya yönelik çalışma yapmasını teşvik etmek, yapılan çalışmaları da koordine etmek üzere Afrika Vakfı’nı kurduklarını anlatan Torun, “Vakfımızın en temel çalışma alanlarından biri de insan yetiştirmek. Ülkemizde Afrika’yı bilen ve Afrika’da herhangi bir olay olduğunda bu konuda konuşabilecek insan çok az. Biz Afrika’yı ülke bazlı çalışan uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Halihazırda üniversitelerde uluslararası ilişkiler, tarih gibi bölümler okuyan master ve doktora okuyan kişilere, Afrika alanında çalışma yapması için burs teşviği vereceğiz” şeklinde konuştu.

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AMAÇ AFRİKA’YI BİLEN İŞ GÜCÜ

Herhangi bir Afrika ülkesi özelinde çalışmak isteyen öğrencilerin vakfa yönlendirilmesini isteyen Torun, “Öğrencilerin en az 1 yıl ilgili ülkede kalmasını temin edeceğiz ve o ülkenin yerel dilini öğrenmelerini sağlayacağız” dedi. İlk etapta kara kıtayı oluşturan ana 30-40 ülkeyi inceleyen uzmanların yetişmesini sağlayacaklarını aktaran Torun, “Böylece Afrika ülkeleriyle ilgili herhangi bir olay olduğunda bizim başvuracağımız uzman insan kaynağı yetişmiş olacak. Afrika’nın tamamını kapsayan bir insan kaynağı envanteri olacak. Bu insan kaynağı TİKA, Yurtdışı Türkler, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi oluşumların yanısıra devletin çeşitli kademelerinde değerlendirilebilir” dedi.

ÖĞRENCİLERE 6 AYLIK EĞİTİM FIRSATI

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Afrika Vakfı’nın Güney Afrika’da faaliyet gösteren Thabo Mbeki Foundation ile bir sözleşme imzaladığını anlatan Başkan Torun, “Bu vakfın Afrika’yı tanıtan 6 aylık bir eğitim programı var. Bu programa öğrenci göndereceğiz” dedi. Başkan Torun, uluslararası ilişkiler bölümünde görevli hocalardan Afrika özelinde çalışmak isteyen öğrencileri vakfa yönlendirmelerini istedi.

Kendi geleceklerini konuşmak istiyorlar

* Başkan Torun, Afrika Vakfı’nın Somali’nin tek düşünce kuruluşu The Heritage Institute ile Cibuti’de organize ettiği Forum For Ideas’ın perde arkasını da Yeni Şafak’a anlattı. Somali’nin gelecek 25 yıl içinde yaşayacağı değişim ve dönüşüme ışık tutan toplantının 18-22 Aralık 2017'de Cibuti’de düzenlendiğini belirten Torun, “Forum’a dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Somali diasporası mensubu 100’ü aşkın akademisyen, siyasetçi, kanaat önderi ve gençlik temsilcisi katıldı.

SİYASİ DURUM ELE ALINDI

Somalilerin Durumu İstikrar, Barış ve Refaha Doğru alt başlığıyla yapılan toplantı Afrika boynuzu bölgesi ve diasporada yaşayan Somalililerin sosyo-ekonomik ve siyasi durumları incelemeyi amaçladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Somalilerin artık kendi gelecekleri hakkında konuşmak istediğini anlatan Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kani Torun, “De-facto bölünen Somaliland yetkilileri de toplantıdaydı. Oldukça olgun bir ortamda gerçekleşen toplantıya Cibuti Cumhurbaşkanı Ömer Gülle de katıldı. Somalilerin ilk kez böyle bir çalışma yaptığını belirten Gülle, çalışmalarını sürdürülmesini istedi" dedi.

Türkiye'deki öğrencilerle ilişkiler güç kazanacak

Türkiye’de yaşayan Afrikalı öğrencilerle kurulan bağın kopmamasını sağlamayı hedefleyen vakıf, çalışma alanına bu öğrencileri de dahil etti. Cemalettin Kani Torun, Türkiye’de eğitim alıp kendi memleketine dönen öğrencilerle irtibatların güçlü tutulacağına dikkat çekerek, “Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde örgütlenmelerini sağlayacağız. Böylece Afrika’ya yatırım yapmak isteyen bir Türk işadamı, bölgeye gittiğinde sahayı bilen Türkçe konuşan insanlarla irtibat kurabilecek” ifadelerini kullandı. Torun, vakfın önümüzdeki 10 yıllık süreçte en az 100 Afrika uzmanı yetiştirmeyi hedeflediğini aktardı.