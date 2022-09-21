Afrin'i kana bulayacaklardı: 12 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler."
Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde;
Hatay İl Emniyet ve
Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen;
12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi...+ pic.twitter.com/w6uC2GtvQo
Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde;