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Gündem Afyonkarahisarda yakalanan 5 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yakalanan 5 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Torbacılar yakalandı.
Torbacılar yakalandı.
  • İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'da sokak aralarında ve parklarda torbacılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, kent merkezinin farklı noktalarında uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen E.Y, M.O, M.E, A.B. ve U.K'yi yakaladı.

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GÜNDEM
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Zanlıların üst aramalarında, 10 gram eroin, 13 parça sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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