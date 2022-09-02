Gündem Ahıska Türkleri öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor
ELAZIĞ

Ahıska Türkleri öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor

Ukrayna’daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma yazma öğreniyor. Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı.

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Haber Merkezi İHA
Ahıska Türkleri öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor
Ahıska Türkleri.

Ukrayna’daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma yazma öğreniyor.
Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkçe Öğrenim Kursu açıldı. Kursalar katılan yüzlerce öğrenci, öz vatanlarında Türkçe öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. En büyük hedefleri üniversite okumak olan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti devletine minnettar olduklarını söyledi.


Ukrayna’daki savaştan kaçarak Türkiye’ ye geldiklerini belirten Filiz İsmailova, "Burada okuma yazma ve Türkçe öğreniyoruz. Çok memnunum. Allah herkesten razı olsun. Türkçeyi öğrenmek istiyorum. Çok seviyorum çünkü anavatanımızdayız. Biz buraya uçakla getirildik. Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ederim” dedi.
Ukrayna’dan geldiklerini ve Türkçe eğitim aldıklarını aktaran Ahmet Aliyev ise "Türkçe okuma yazma öğreniyoruz. Türkçeyi öğrenmekten çok mutluyum. Devletimize çok teşekkür ederim. Burada okumayı düşünüyorum. Ukrayna’da sağlık lisesinde okuyordum. Burada da devam ettirmeyi düşünüyorum. Hedefimde üniversite var ileride tıp okumayı düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederim. Bizi Ukrayna’dan çekip çıkardı. Savaş oluyordu ve çok zor durumdaydık" diye konuştu.


Aziz Muzaffarov da "Ukrayna’dan geldim. Orada savaş oluyordu ve zor durumdaydık. Şu an Türkçe eğitimi alıyoruz. Hedefim doktorluk var. Herkesten Allah razı olsun. Türkçe öğrenmek istiyorum ve öğreniyoruz. Ukrayna’dan Türkiye’ye geldik. Elazığ’a yerleştirildik. Burada yeni bir hayata başladık” şeklinde konuştu.

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