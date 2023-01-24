Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde tam gaz çalışma

İlk göreve başladıkları 1994 yılından günümüze kadar sağlık ve eğitime destek konusunda birçok yatırım yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “180 yataklı bir hastane yapıp Sağlık Bakanlığına veren belediye Keçiören Belediyesidir. Böyle bir hizmeti sunan başka ilçe belediyesi de yoktur. Bu anlamda sağlığa en çok yatırım yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Geçmişte mahallelerimize inşa ettiğimiz sağlık ocaklarıyla sağlık hizmetini vatanımızın ayağına götürdük şimdi de aynı hizmeti Aile sağlığı merkezi ve 112 acil tıp merkezimizle sunuyoruz. Sağlıkçılarımız burada mini bir hastane konforunda, rahat bir alanda hizmet verecek. Aynı zamanda burada kütüphane ve kreşimiz de yer alacak. Önceliğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.