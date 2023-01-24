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Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde tam gaz çalışma

Keçiören Belediyesi tarafından Atapark Mahallesi’ne inşa edilen Atapark Aile Sağlığı ve 112 Acil Tıp Merkezi ile kreş ve kütüphanenin yer aldığı kültür merkezinin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:22 . 24/01/2023 Salı
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Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde tam gaz çalışma

Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde tam gaz çalışma

Temelleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atılan merkezin kaba inşaatı süratle tamamlanırken buranın kısa sürede tamamlanarak sağlık ve eğitim faaliyetlerinde kullanılması bekleniyor.

İlk göreve başladıkları 1994 yılından günümüze kadar sağlık ve eğitime destek konusunda birçok yatırım yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “180 yataklı bir hastane yapıp Sağlık Bakanlığına veren belediye Keçiören Belediyesidir. Böyle bir hizmeti sunan başka ilçe belediyesi de yoktur. Bu anlamda sağlığa en çok yatırım yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Geçmişte mahallelerimize inşa ettiğimiz sağlık ocaklarıyla sağlık hizmetini vatanımızın ayağına götürdük şimdi de aynı hizmeti Aile sağlığı merkezi ve 112 acil tıp merkezimizle sunuyoruz. Sağlıkçılarımız burada mini bir hastane konforunda, rahat bir alanda hizmet verecek. Aynı zamanda burada kütüphane ve kreşimiz de yer alacak. Önceliğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.


#keçiören
#aile sağlığı
#kültür merkezi
1 saat önce
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Aile Sağlığı ve Kültür Merkezinde tam gaz çalışma
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