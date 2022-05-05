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POLİTİKA

AK Parti 3 Haziran'da kampa giriyor

AK Parti, 2023 seçimleri öncesi son viraja girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3-5 Haziran tarihleri arasında Kızılcahamam'da kampa girecek.

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Haber Merkezi AA
AK Parti 3 Haziranda kampa giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak. Edinilen bilgiye göre, bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

BASINA KAPALI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek. Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.

  • AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı.

Kovid-19 salgınının ardından yapılacak ilk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.

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