Gündem AK Parti başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
POLİTİKA

AK Parti başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

AK Parti'nin hukukçu kurmayları başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarını yürütmek üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
AK Parti başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarına başladı
Son dakika

AK Parti'nin başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarına başladığı bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti'nin hukukçu kurmayları toplandı.

Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Yolda yürürken ayağına takıldı

Yolda yürürken ayağına takıldı

Sert cismin ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
Elle besleyen artık yandı

Elle besleyen artık yandı

İdari para cezası var.
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

AK Parti'nin hukukçu kurmayları Bakan Bozdağ başkanlığında toplandı.

​60 tonluk trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​'Başörtüsüne' yönelik anayasa değişikliği için ilk adım atıldı.

Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

Hepsi yüzde yüz yerli ve milli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.