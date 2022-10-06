AK Parti başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

AK Parti'nin başörtüsü için anayasa değişikliği çalışmalarına başladığı bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti'nin hukukçu kurmayları toplandı.
Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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