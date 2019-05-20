AK Parti binasına havai fişekli saldırı

Diyarbakır Ak Parti Kayapınar İlçe Başkanlığına havai fişekli saldırı.

Olay, Diyarbakır Kayapınar İlçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre gece saat 22:15 civarı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatına havai fişekli saldırı meydana geldi. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmazken olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.