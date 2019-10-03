Gündem AK Parti Erdoğan başkanlığında yarın Kızılcahamamda kampa giriyor
POLİTİKA

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Kızılcahamam'da kampa giriyor

AK Parti Erdoğan başkanlığında yarın Kızılcahamam'da kampa giriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor. Kampta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal birer sunum yapacak.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Merkez binası
AK Parti Genel Merkez binası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor.

Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.

Kamp, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun birer sunumu olacak.

Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yapacak.

Kamp, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın genel istişare ve değerlendirmenin ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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