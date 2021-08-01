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POLİTİKA

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: 100’e yakın yangın çıkması tesadüf değil

Orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "100’e yakın yangından bahsediyoruz. Bunun hiçbir şekilde tesadüf olması mümkün değil, aynı anda ve Türkiye’nin göz bebeği olan yerler. Yangının çıktığı yerler turizm bölgeleri. Her kim ağaca, kuşa, canlıya zarar veriyorsa hukuk çerçevesinde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: 100’e yakın yangın çıkması tesadüf değil
Ayşe Keşir

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Yukarı Mahalle tarihi pazar yeri esnafını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Türkiye’de çıkan orman yangınlarını değerlendiren Keşir, konuyla ilgili resmi açıklama yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"YANGINLAR TESADÜF DEĞİL"

  • 100’e yakın yangından bahsediyoruz. Bunun hiçbir şekilde tesadüf olması mümkün değil, aynı anda ve Türkiye’nin göz bebeği olan yerler. Her ağaç, her orman bizim göz bebeğimiz ama yangının çıktığı yerler turizm bölgeleri ve yaklaşık 100 yerde yangın çıkıyor. Orman teşkilatımız canla başla mücadele ediyor. Şehitlerimiz var, sivil vatandaşlarımız var.

"YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK"

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Keşir, "Her kim ağaca, kuşa, canlıya zarar veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti devleti onu bulacak ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi.
Keşir, yanan alanların tekrar eski haline geleceğini de belirterek, "Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacaktır. Ancak kaybettiğimiz yıllar olacaktır. Bölgelerimizi yine ormanlara kavuşturacağız" diye konuştu.

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