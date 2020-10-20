AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.
Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.
Dualarınızı bekliyor,
Hayırlı geceler diliyorum.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.