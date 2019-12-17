AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: CHP kendi içerisinde bir FETÖ temizliği yapmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal TVNET'in Net Bakış programında Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

FETÖ ve benzeri yapılanmalar İslam dininin ve Anadolu irfan geleneğinin ortaya çıkardığı yapılar değildir. Meseleyi ezberlerimiz üzerinden değil, FETÖ'cülerin yazışmaları üzerinden okumak lazım.

OYNAT 44:11 CHP kendi içinde FETÖ temizliği yapmadı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal TVNET'in Net Bakış programına konuk oldu. Gündeme dair birçok soruyu yanıtlayan Ünal 'CHP sağlam dursaydı, devletin içerisindeki temizlik yapılırdı. 17-25 Aralık'tan sonra biz temizliği yaptık. Ama CHP kendi içerisinde bir FETÖ temizliği yapmadı' dedi. BiP'te paylaş

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17-25 Aralık Darbe Girişimi

Devlet bunlara karşı harekete geçtiğinde 'Elinizde delil var mı' diye soranlar! 1998'de, 1997'de bunlara karşı ne yaptınız?' Bu ülkede FETÖ gibi yapılar varsa bunun temel sebebi dine ve dindarlara dönük baskıdır.

CHP sağlam dursaydı, devletin içerisindeki temizlik yapılırdı. '17-25 Aralık'tan sonra biz temizliği yaptık. Ama CHP kendi içerisinde bir FETÖ temizliği yapmadı.





Kemal Kılıçdaroğlu, ne olur bir kere çıksın, Genel Başkan olarak Mısır'ın, İsrail'in, Yunanistan'ın bölgede Türkiye'ye karşı oynadığı oyunlarla ilgili bir cümle etsin.

Biz başkalarının kaderine karar verdiği, başkalarının verdiği kadarıyla yetinen bir Türkiye istemiyoruz.