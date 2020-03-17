Gündem AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancıdan umreden dönen AK Partili vekil iddiasına yalanlama
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan 'umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan 'umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bazı AK Partili vekillerin yakın zamanda umreden geldiklerine dair iddiaları yalanladı. AK Parti'de umreye gidip dönen vekilin olmadığını belirten Bostancı, "Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına Sağlık Bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naci Bostancı
Naci Bostancı

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Partili vekillerin umreye gidip döndüğü iddiasına ilişkin, kendi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

  • Bostancı, açıklamasında, "TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 29 yeni koronavirüs vakası var, toplam sayı 47 oldu
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 29 yeni koronavirüs vakası var, toplam sayı 47 oldu

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını 47 olarak açıkladı. Umreden dönen vatandaşlar da, 14 günlük karantina kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Bakan Koca'dan takdir toplayan tepki
OYNAT 00:14
Bakan Koca'dan takdir toplayan tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla 'Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız' ifadelerini kullandı. Koca ise gülümseyerek ve sakinliğini koruyarak 'Kusura bakma kızım' diye cevap verdi. Bakanın bu tepkisi büyük beğeni topladı.


Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı, güvenlik güçleri nöbet tutuyor
FOTOĞRAF 17
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İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantinagözetim altına alınacağı duyurulmuştu.
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Yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.
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Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. Öğrenci yurdunda bugün yurt dışından gelecek vatandaşlar bekleniyor.
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Yurt bahçesi ve çevresindeki güvenlik önlemleri ise dikkat çekiyor. Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde ve bahçesinde polis ekipleri nöbet tutuyor.
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KARANTİNA YURTLARINDA KALACAKLARA 5 UYARI <br> <br> Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için belirlenen bir diğer öğrenci yurdu olan 2 bin 500 kişilik Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu girişine 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşlar için almaları gereken 5 önlem ile ilgili bir görsel asıldı.
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Alınması gereken 5 önlem ise çizimlerle anlatıldı.
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5 önlem yüzünüze ve sevdiklerinizin yüzüne sürekli dokunmayın, kullandığınız maskelerin kirlendiğini hissettiğinizde atın ve maskeleri bir günden fazla kullanmayın, yemeklerinizi, kişisel eşyalarınızı ve havlunuzu kimseyle paylaşmayın, kapıları açıp kaparken mümkünse elleriniz yerine dirsek veya omzunuzu kullanın, ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın şeklinde sıralandı.
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Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
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Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Title
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı (Havadan fotoğraflarla)
Karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı, güvenlik güçleri nöbet tutuyor
Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu görüldü.


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