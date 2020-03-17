AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan 'umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan 'umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bazı AK Partili vekillerin yakın zamanda umreden geldiklerine dair iddiaları yalanladı. AK Parti'de umreye gidip dönen vekilin olmadığını belirten Bostancı, "Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına Sağlık Bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Partili vekillerin umreye gidip döndüğü iddiasına ilişkin, kendi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bostancı, açıklamasında, "TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" ifadelerini kullandı.
TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını 47 olarak açıkladı. Umreden dönen vatandaşlar da, 14 günlük karantina kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.