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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Paşinyan'ın raks ettiği yerde Kafkas dansı yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'a gerçekleştirdiği ziyaretini değerlendirdi. Ünal, tarihi bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "Paşinyan'ın raks ettiği yerde, Çıldır Ovası'nda güzel bir Kafkas Dansı yapıldı. Bu, çok güzel bir cevaptı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Paşinyanın raks ettiği yerde Kafkas dansı yapıldı
Mahir Ünal

AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Coşkun'dan koronavirüs aşılama çalışmaları hakkında bilgi alan Ünal, "Bir günde toplam aşılama miktarında Türkiye rekoru kırdık. 1 günde 1 milyon 250 bin kişiyi aşıladık. Bu, müthiş bir rakam. Bu tabi aynı zamanda sağlık organizasyonunun da gücünü göstermesi açısından çok önemli. Türkiye'nin 1 günde 1 milyon 250 bin aşı yapma kapasitesi dünyada böyle bir kapasite yok" dedi.

"Tarihi bir cevaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarında, yanında yer aldığını hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Biz dün Azerbaycan'daydık. Paşinyan'ın reks ettiği yerde, Çıldır Ovası'nda güzel bir Kafkas Dansı yapıldı. Bu, çok güzel bir cevaptı. Cumhurbaşkanımız oradaydı, Aliyev oradaydı, hepimiz oradaydık. Şimdi biz başkanla düşündük, Şuşa biliyorsunuz bir kültür ve sanat şehri. Yani Ahmet Ağaoğlu'ndan tutun da birçok şairin, edebiyatçının çıktığı bir şehir Şuşa. Kahramanmaraş'a çok benziyor kültür ve edebiyat olarak. Biz de diyoruz ki inşallah, başkanımız bugün faaliyete geçti Şuşa ile kardeş şehir olalım."

Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'ın dans ettiği noktada halay
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Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'ın dans ettiği noktada halay
Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtardıkları Şuşa'da toplanarak zafer halayı çekti. Aynı noktada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dans ederek Azerbaycan güçlerine meydan okumuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Şuşa ile kardeş şehir olmak için en kısa zamanda İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıp en kısa sürede resmileştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Şuşa’da buluştu
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Aliyev burada, Ermenistan güçleri ile girilen çatışmadan bahsetti ve Şuşa’dan zaferle ayrılmanın verdiği mutluluğu bir kez daha anlattı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Şuşa’da buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluştu. Erdoğan, burada İlham Aliyev'den şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarına başladı.

Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrinde resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, askeri kıtayı selamladı.
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