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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün kanun teklifimizi sunuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün Meclis Başkanlığı'na Antalya Diplomasi Vakfı ile ilgili kanun teklifimizi sunuyoruz.

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Haber Merkezi DHA
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün kanun teklifimizi sunuyoruz
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün Meclis Başkanlığı'na Antalya Diplomasi Vakfı ile ilgili kanun teklifimizi sunuyoruz.

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