​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün kanun teklifimizi sunuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün Meclis Başkanlığı'na Antalya Diplomasi Vakfı ile ilgili kanun teklifimizi sunuyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bugün Meclis Başkanlığı'na Antalya Diplomasi Vakfı ile ilgili kanun teklifimizi sunuyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
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