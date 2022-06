AK Parti kampa giriyor: İki yıl sonra Kızılcahamam'da yoğun mesai

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK Pakistan'ın da düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Şerif, 'Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bizim ortaklığımız her zaman devam edecektir.' ifadelerini kullandı.