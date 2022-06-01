AK Parti kampa giriyor: İki yıl sonra Kızılcahamam'da yoğun mesai

Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü açılış konuşmasını yapacağı kampta aynı gün, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde 'Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu' yapılacak. Oturumunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

REKLAM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde yapılacak 'Güvenlik ve Dış Politika Oturumu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sunum yapacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın moderatörlüğünde 'Ekonomi' başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

Kampın ikinci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'tarım' ve 'enerji' başlıklarında birer konuşma yapacak. Genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

REKLAM

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Mümbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder