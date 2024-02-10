AK Parti Manisa Yunusemre adayı Çerçi'ye esnaftan tam destek: Hizmete devam etmesini istiyoruz

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına başladı. Çerçi, Manisa Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve destek istedi.

AK Parti adayına esnaftan tam destek

Başkan Çerçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, "Başkanımız Mehmet Çerçi, esnafın her zaman yanında oldu. Sorunlarımızı dinledi ve çözümü için elinden geleni yaptı. 31 Mart'ta yeniden seçilerek, Yunusemre'ye hizmet etmeye devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sorunları dinleyip yeni dönem çalışmalarını anlattı

Başkan Çerçi, Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Motorlu Araçlar, Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetimlerini ziyaret etti. Daha sonra Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafla bir araya gelen Çerçi, esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve yerel seçimde destek istedi. Esnafla yaptığı görüşmelerde, "Yunusemre'yi daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Esnafımızla birlikte, Yunusemre'yi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sizlerin desteğiyle yeniden seçilerek, Yunusemre'ye hizmet etmeye devam etmek istiyorum." dedi.

Çerçi'ye seçim çalışmaları sırasında AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Alat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Oyit, her iki partinin yöneticileri ve belediyeden yetkililer de eşlik etti.







