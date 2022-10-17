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POLİTİKA

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Bartın'da yaşanan maden kazasının detayları konuşulacak. Dış politikada atılan adımlar ve seçim hazırlıklarına yönelik çalışmalar da değerlendirilecek.

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AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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Saat 17.15'de toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda öne çıkan gündem, Bartın'da yaşanan maden kazası olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, kazaya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Dış politika da masada olacak

Dış politikada yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarından terörle mücadeleye önemli başlıklar konuşulacak.

2023 seçim hazırlıkları da değerlendirilecek

Toplantıda seçim hazırlıkları da değerlendirilecek. AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.

Ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantıda ele alınacak.

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