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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yöneticileri Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Libya konusunda yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden geldiğini belirtti. CHP yöneticilerinin sürekli aynı ezberi tekrarladıklarını ifade eden Çelik, "CHP yöneticileri Türkiye'nin milli çıkarlarına başka başkentlerden değil, Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, CHP'nin Libya konusundaki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP yöneticilerinin, Berlin Zirvesi'ni olumlu bulduklarına dair beyanlarda bulunduklarını kaydeden Çelik, "Ama bu zirveye gelene kadar Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden gelen basiretsiz tavırlarını sürdürüyorlar. Bu zirvenin etkili bir sürecin sonunda varılan aşama olduğunu anlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

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CHP yöneticileri Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir

Çelik, CHP yöneticilerinin sürekli aynı ezberi tekrarladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Milli çıkarlarımız adına taraf olduğumuz konuları, tarafsızlık adına etkisizleştirmeye çalışıyorlar. 'Herkesle görüşülmeli' diyorlar. Örtülü bir cümle bu. Hangi vesilelerle söylediklerine bakınca cümle açılıyor. 'Darbecilerle görüşün' diyorlar, 'Kendi halkından on binlerce insanı katledenlerle el sıkışın' diyorlar. Türkiye'nin milli onuruna ve milli çıkarlarına saldıranlara tek söz söylemeden dış politikamıza karşı hasmane davranıyorlar. 'Herkesle görüşün' diyen CHP yöneticileri, Cumhurbaşkanımızın Trump'tan Avrupalı liderlere, Putin'den Afrikalı ve Orta Doğulu liderlere dek geniş yelpazede yürüttüğü diplomasiyi görmezden gelerek Putin'le yürüttüğü başarılı diplomasiyi eleştiriyorlar.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


İdlib'den kaçan masumlara ve mazlumlara, 'terörist' diyecek kadar ırkçı bir dil kullanarak saldırıyorlar. Aynı dili PYD/YPG'ye karşı kullanamıyorlar. Telkinle iş yapmak bizim siyasi geleneğimizde yoktur. CHP dış politikada kimlerle yan yana düştüğüne iyi bakmalıdır. CHP yöneticilerinin İdlib'den ölümden kaçarak göç eden mazlumlar için 'terörist' demesi, Avrupa'daki ırkçıların göçmenlere karşı kullandığı dilin aynısıdır. CHP yöneticileri neden Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle aynı dili kullanıyor? CHP yöneticileri Türkiye'nin milli çıkarlarına başka başkentlerden değil, Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir. Şimdiye kadar pek çok başkentin gözünden baktılar, bir konuda da Ankara'nın gözüyle bakarlarsa bu bir dönüm noktası olacaktır."

CHP Ankaradan bakmayı öğrenmelidir

CHP Ankara'dan
bakmayı öğrenmelidir

AK Parti'den CHP'nin Libya konusundaki tutumuna eleştiri.
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