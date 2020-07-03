AK Parti Sözcüsü Çelik: Havai fişek fabrikasında canlarımız var Allah hepsini korusun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için" dedi.

Dualarımız canlarımızla...#SakaryaHendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.



Tüm dualar ve gayretler onlar için... — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 3, 2020

GÜNDEM Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi