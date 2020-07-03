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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik: Havai fişek fabrikasında canlarımız var Allah hepsini korusun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Sakarya'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için" dedi.


Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:40
Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor.


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