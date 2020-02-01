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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Brexit paylaşımı: Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Brexit paylaşımı: Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye'ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin AB üyeliğinin sona ermesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin AB'den çıkmasının bir dönüm noktası olduğunu belirten Çelik, Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmaların devam edeceğini, AB'nin ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşadığını kaydetti.

İngiltere-AB ilişiklerinin bitmesinde bir geçiş dönemi olacağını ifade eden Çelik, ancak İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesinin siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösterdiğini bildirdi.

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AB'nin, Birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin'den kaynaklandığını düşündüğünü, son zamanlarda buna "ABD karşısında Avrupa'nın çıkarlarını korumak" siyasetinin eklendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

  • "Her zaman Birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu. Şimdi görülüyor ki AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye'ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor. En önemlisi de 'Avrupa'nın DEAŞ'ı' olarak adlandırdığım aşırı sağ karşısında, AB, etkili bir mücadele veremiyor. Geçmişte Avrupa antisemitizm yapanlar eliyle felakete sürüklenmişti. Şimdinin Nazileri İslam düşmanlığı yapıyor. Avrupa kurumları buna karşı genelde pasif kalıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen artık sona eriyor. Bundan sonra mesele reform yapılarak daha kapsayıcı ve demokratik bir düzen mi kurulacak, yoksa korumacı, içe kapanmacı ve daha az demokratik yollara mı sapılacak meselesidir."

Avrupa için anlamlı bir geleceğin daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olacağını ifade eden Çelik, "Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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