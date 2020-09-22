AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Ermenistan ateşle oynadığını bilsin.

Türkiye kayıtsız şartsız Azeri kardeşlerinin ve Azerbaycan'ın yanındadır.





Dün sosyal medyada da gündem olan sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşma yaptı MKYK başında. Bu kapsamlı değerlendirmesinin yanı sıra teşkilatlarımızla ilgili bir değerlendirmesi de oldu. İlçe kongrelerimizdeki çalışmalarından memnuniyetlerini ifade etti. Teşkilatlarımızın çoğu yeni üye kaydetme sayısında büyük bir başarı gösterdi. Bu sürecin daha güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda genel başkanımız memnuniyetlerini ifade etti.

OYNAT 01:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi koronavirüs konusunu gündeme almakta çok gecikmiştir. Bunun nedeni Birleşmiş Milletler'in yapısıdır. Bunun içindir ki biz Dünya 5'ten büyüktür, diyoruz.” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Yüz yüze eğitim

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Anaokulları ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim söz konusu. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyoruz. Her bir insanın okula başladığı günün anısı hayatı boyunca onu takip eder. Böylece bu çocuklar bu anıdan mahrum kalmamış oldular.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti

Diyarbakır Anneleri'nin ellerinden öpüyoruz, her zaman yanlarındayız. Maalesef kendi ülkelerindeki teröre karşı en büyük hassasiyeti gösterenler, o terörün 1000 katını yaşayan Türkiye'deki terör örgütlerine müsamaha göstermeye devam ediyorlar.

BM yetkilisinin terör örgütü ile görüşmesi

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz.

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NATO vurgusu

Güney Kıbrıs'ın AB ve ABD tarafından cesaretlendirilmesi maalesef buradaki sorunların çözümüne negatif bir katkı sağlamaktadır. Güney Kıbrıs'ın hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirmekten başka bir anlama gelmez. ABD hem silah ambargosunu kaldırdı hem de Rum tarafını askeri eğitim politikasına dahil etti. Pompeo teamüllere aykırı bir şekilde sadece Rum tarafını ziyaret etti. BU sağlıklı sonuç alınacak bir yaklaşım değil. Bütün müttefiklerimize söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bir NATO ülkesidir. Bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC'nin garantörüdür Türkiye. Doğu Akdeniz'de barış, istikrar istiyoruz. Hak ve menfaatlerimiz konusunda tabii ki tavizsiziz.

Yunanistan'la istikşafi görüşmeler

Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana.

Fransa'nın buradaki (Doğu Akdeniz) bölgesel barışa katkı sağlamak şeklinde bir yaklaşımı olmadığını hatta Avrupa Birliği vizyonuyla hareket etmediğini de görüyoruz. Tam tersine burada Fransa çok özel çıkarlarla hareket ediyor. Libya'daki ve Suriye'deki boşa düşmüş politikasını Akdeniz'de kapatmaya çalışıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti: Israrla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk

GÜNDEM Türkiye'den yeni Navtex duyurusu: Yunanistan'a askeri uyarı





