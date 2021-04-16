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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten KKTCde Kuran kurslarının kapatılması kararına tepki
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur’an kurslarının kapatılması kararına ilişkin, "Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan 'laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTCde Kuran kurslarının kapatılması kararına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur’an kurslarının kapatılması kararına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, "KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan ‘laikçilik’ haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de AYM'nin Kur'an Kursu kararına tepki: Kıbrıs, Fransa değil
OYNAT 03:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de AYM'nin Kur'an Kursu kararına tepki: Kıbrıs, Fransa değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Yüksek Mahkemesi'nin Kur'an Kurslarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Öncelikle AYM Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Kıbrıs Fransa değildir' açıklamalarda bulundu.


KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Lailklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır.

28 Şubat KKTC'de hortladı: AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı
GÜNDEM
28 Şubat KKTC'de hortladı: AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı

KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Lailklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır.

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