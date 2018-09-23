Gündem AK Partide ittifak için kritik isimler belli oldu
POLİTİKA

AK Parti'de ittifak için kritik isimler belli oldu

MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimler için ittifakın önünü açan açıklamasının ardından AK Parti'den yeni hamle geldi. AK Parti'de MHP ile ittifak görüşmeleri için Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin isimleri belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yoğun gündemle toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yerelde ittifak ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırıldı.

MHP ile ittifak görüşmelerinin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından gerçekleştirilebilmesi benimsendi. Henüz randevu tarihi netleşmedi ancak ittifakın yol haritasını ortaya koyacak buluşmanın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

ADAYLIK SÜRECİ UYARISI

Star'da yer alan habere göre; Toplantıda, teşkilat mensuplarının adaylık sürecine ilişkin uyarılarını bir kez daha yineleyen Başkan Erdoğan’ın, “Teşkilattan kimse bizden habersiz, kafasına göre aday olmasın” dediği öğrenildi. Erdoğan, aday gösterilecek isimlere bilgilendirme yapılacağını söyledi. Toplantıda, adayların da Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefi ortaya kondu.

Toplantının diğer ana gündem maddesini ekonomide yaşananlar oluşturdu. Başkan Erdoğan, Merkez Bankası’na enflasyon rakamları üzerinden gösterdiği tepkisini MKYK’da da yineleyerek, ‘Merkez Bankası, enflasyon rakamları ile ilgili beni hep yanılttı’ ifadesini kullandığı kaydedildi.

İŞ BANKASI HİSSELERİ HAZİNE'YE DEVREDİLMELİ

Erdoğan, Banka tarafından açıklanan enflasyon hedefinin mutlaka tutması gerektiği, rakamların revize edilmemesi gerektiği yorumunda bulundu.

  • Başkan Erdoğan, CHP’nin sahip olduğu İş Bankası hisselerine ilişkin eleştirilerini de sürdürerek, hisselerin Hazine’ye devredilmesi yönündeki görüşünü bir kez daha tekrarladı.
Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
ABD ile yollar ayrıldı

ABD ile yollar ayrıldı

​Almanya gerçeği kabullendi.
Basra’da savaş çanları

Basra’da savaş çanları
AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti

AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti
Ayaklaryerdenkesildi

Ayaklaryerdenkesildi
KDV yerine tahvil alalım

KDV yerine tahvil alalım
Önceliğimiz içtüzük

Önceliğimiz içtüzük
Satışı dakullanımı dadenetimsiz

Satışı dakullanımı dadenetimsiz
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Rus uçağını İsrail düşürdü

Rus uçağını İsrail düşürdü
YEP’ten ihracata yeni bakış açısı

YEP’ten ihracata yeni bakış açısı
Milli yazılımyer altında

Milli yazılımyer altında
ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti

ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti
Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek

Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek
Alımların %60’ı yerli

Alımların %60’ı yerli
Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.