AK Parti'den KHK 121 açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısında açıklama yaptı. Ünal'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Mali disiplini olan, ufku olan bütçeler olmasıdır. Bu yönü ile de aynı zamanda 2023 hedefine Türkiye'yi taşıyan bütçeler olması açısından son derece önemli bütçelerdir.

Uyum yasaları

Biz 5 komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasını yürüten bir komisyon, yerel yönetimlere ilişkin bir komisyon oluşturduk. Seçim mevzuatın geneline ilişkin bir komisyon, Meclis İçtüzüğünün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu.

İİT zirve başkanı olarak Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir toplantı yaptı. Kudüs'e ilişkin bir deklarasyon yayınlandı. Genel Kurul'da 128 ülkenin oyu ile Trump'ın aldığı kararın geçersiz sayılmasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinin önemi çok iyi görülmekte. Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti, Afrika ülkelerinin gösterdiği gayretin de bir sonucu.

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KHK'daki 121. madde

Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.

KHK'daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil. Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık.

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Daha önce yapılan düzenleme ile o gece darbeyi engellemeye yönelik onları korumaya yönelik alınan kararın yanında o gece sokağa çıkanların da eklenmesi gayet normaldir. Kanun yapıcının sokağa çıkan ve darbecilere mukavemette bulunanların hukuki kovuşturma görmemesi için yapılmıştır bu da gayet normaldir.

KHK düzenlemesi

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi :

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

Tek tip kıyafet

Yapılan düzenlemeyi açık şekilde okursak bu açık bir şekilde ifade ediliyor. Burada ilk kez yapılan bir uygulama değil. Almanya, Amerika... Türkiye'nin de 15 Temmuz sonrası halkın açık bir talebi doğrultusunda gündeme gelmiş Adalet Bakanlığı meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur.

Türkiye'de tek tip kıyafet uygulaması çerçevesine baktığımızda darbeye teşebbüs, cumhurbaşkanına suikast, devlete karşı suç gibi durumlarda uygulanacağı açık şekilde ifade edilmiş. Bunun masumiyet karinesine yönelik bir durum oluşturduğu söyleniyor ama AİHM bu konuda sadece bir duruma değil yargılama süreçlerine baktığı görülüyor.

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Erken seçim açıklaması

Biz seçimi tarihinde yapacağız. AK Parti'nin özellikleirnden biri seçim ekonomilerinden uzak durmak ve seçimi tarihinde yapmaktır. 2019 Mart yerel seçimleri Kasım ayında da genel seçimleri yapacağız.

Seçim ittifakı komisyonlarda konuşulacak. Bizim MHP ile doğal bir ittifakımız vardır seçim ittifakı ise teknik bir konudur.

GÜNDEM Maddeyi okumayan muhaliflere şok!