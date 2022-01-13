AK Parti'li Dağ'dan HDP'li Güzel'e tepkisiz kalan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: İpi Kandil'in elinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle basına yansıyan fotoğrafına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.

GÜNDEM Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı

Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savunan Dağ, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine 'Erdoğan suçlu.' diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde."

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GÜNDEM Meclis'te 18 Semra Güzel var

FOTOĞRAF 18 Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 864 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesinden 2014 yılında kaçırılan oğlu için Fatih için nöbet tutan Abdullah Demir, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. Oğlunun 17 yaşında kaçırıldığını belirten Demir, \"Diyarbakır HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e sesleniyorum; gidip PKK'lıyla birlikte fotoğraf çekiyorsun. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen Abdullah Demir'i niye görmüyorsun? Benim çocuğumu götürüp dağa mahkum ediyorsun sonra da gidip PKK'lı ile fotoğraf çekiyorsun. Bugün de Meclis'te milletvekilisiniz. Bu hak sizden sorulur, Fatih Demir'in hakkı senden sorulur. Nasıl ki ciğerimizi yaktınız, Allah da sizin ciğerinizi yaksın. Buradan herkese sesleniyorum; artık bizi görün. Oğluma da sesleniyorum; kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Bak 33 çocuk geldi, devlet hiçbirine kelepçe vurmadan anne- babalarına teslim etti. Bize de bu sevinci yaşat. Seni kandırıp götürmüşler. Gel ana ocağına, bu hasret bitsin. Bak 2,5 yıl geçti, buradayız. Bunlar bizi görmüyor. Sizi nasıl oraya mahkum ettilerse bizi de buraya mahkum ettiler\" diye konuştu. Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.<br> HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği teröristin, 2 asker ve 1 korucuyu şehit ettiği de ortaya çıkmıştı.<br> İşte o fotoğraflar: Evlat nöbetindeki babadan teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepki: Oğlumun hakkı senden sorulur Diyarbakır'da, 8 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstererek, "Bu hak sizden sorulur, Fatih Demir'in hakkı senden sorulur" dedi.

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