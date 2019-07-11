Gündem Hülya Nergis Yanlış anahtar getirerek Meclisin kapısını açtırmadılar
POLİTİKA

AK Partili Hülya Nergis 15 Temmuz gecesi Meclis'te yaşanan çarpıcı olayı anlattı

Hülya Nergis: Yanlış anahtar getirerek Meclis'in kapısını açtırmadılar

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis,FETÖ'nün darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz gecesinde milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu'na giriş sırasına yaşadıkları çok çarpıcı olayı "15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece TBMM Genel Kurul kapısını açarak içeri girmek istedik ama kapıyı açmadılar. Sonra anahtar getirildi ama anahtar kapıyı açmadı ve bize de yanlış anahtar dediler. Ardından gerçek anahtar getirildi ve kapıyı açtılar" ifadeleri anlattı.

Haber Merkezi AA
Bekir Bozdağ, FETÖ'cüler Meclis'i bombaladığı sırada Meclis Genel Kurulu'nda tarihi konuşmayı yapıyordu.
Bekir Bozdağ, FETÖ'cüler Meclis'i bombaladığı sırada Meclis Genel Kurulu'nda tarihi konuşmayı yapıyordu.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Meclise ilk gelen milletvekili gurubu arasında bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, o gece yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin olduğu akşam, Özbek asıllı yardımcısıyla markette alışveriş yaptıktan sonra bir kafede oturduklarını, bu sırada uçakların alçak uçuşlarının başladığını belirten Nergis, "Yardımcım korkarak, neler olduğunu sordu. Ben de 'Ankara Türkiye'nin tam ortasında bulunuyor, biz sınırda değiliz. Buraya düşman uçakları gelemez korkma, güvendeyiz, eğitim uçuşları yapılıyor' dedim. Eve geldiğimde danışmanım beni arayarak darbe iddialarının olduğu bilgisini verdi." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis

Televizyonu açtığını ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın konuşmasını dinlediğini, Whatsapp grubundaki milletvekili arkadaşlarıyla neler yapacaklarını istişare ettiklerini anlatan Nergis, yapılan değerlendirmeler sonucunda Meclise gitmeyi uygun bulduklarını söyledi.

Yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamayan Nergis, "O gece ben asla evde duramazdım. Bir şey yapmalıydık, oturamazdık, nitekim oturamadık. Allah bir daha yaşatmasın. 'Biz buradan çıkarız veya çıkmayız ama Türkiye kurtulacak' diye düşündüm. Yüzde 90 zihinsel engelli büyük oğlumu yardımcıma bıraktım. Bana yakın oturan kuzenim ve danışmanımın eşi de eve geldi. Ben eşim ve danışmanımla birlikte Meclise gitmek üzere yola çıktım." dedi.

YÜRÜYEREK MECLİS'E GEÇTİLER

Yolda askerlerin arabalarını durdurduğunu dile getiren Nergis, bundan sonra Meclise yürüyerek gittiklerini aktardı.

Meclisin iki nolu kapısından içeri girdiklerini, ışıkların kapalı olduğuna, güvenlik görevlilerini aradıklarını ancak kimseyi bulamadıklarına dikkati çeken Nergis, şöyle devam etti:

REKLAM
  • "Şeref Holü'ne geldiğimizde AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve danışmanıyla karşılaştık. Işıkları açtırmak için güvenlik görevlilerini aramaya başlarken AK Parti Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu geldi. Polislerle görüştük ama iktidar kulislerinin ışıklarını güvenlik gerekçesiyle açmadılar. Kalabalık artınca ışıkları açtılar ve biz de iktidar kulisine geçtik. Bir süre sonra Meclis Başkanımız İsmail Kahraman, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ geldi."

GENEL KURUL KAPISINI AÇTIRMADILAR

Meclisteki milletvekili arkadaşlarıyla Genel Kurul'a girip darbecilere karşı halka mesaj vermek istediklerini anlatan Nergis, şunları söyledi:

  • "Genel Kurul kapısını açarak içeri girmek istedik ama kapıyı açmadılar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ısrar etti. Bir ara danışmanlar ve korumalar omuzlarıyla zorlayarak açmak istedilerse de kapıyı açamadılar. Sonra anahtar getirildi ama anahtar kapıyı açmadı ve bize de yanlış anahtar dediler. Sonra gerçek anahtar getirildi ve kapıyı açtılar. Orada bize karşı bir muhalefet vardı, kapıyı açtırmadılar. Meclis Başkanı, bakanlar, milletvekilleri orada ama biz Genel Kurula giremiyoruz. Genel Kurulu açtırmak istiyoruz, açmıyorlar."

Nergis, Genel Kurula girdikten sonra CHP ve MHP milletvekillerinin geldiğini ifade etti.

Meclise ilk bombanın dönemin Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşması sırasında atıldığını, bunun üzerine sığınağa indikleri belirten Nergis, burada da bir süre iletişim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.

KUZU POSTUNA GİRMİŞ KURTLAR

Hülya Nergis, Türkiye'nin çok büyük bir badire atlattığını, müttefik bildikleri, sırtını dayadıkları Avrupa ve ABD'nin de bildikleri gibi olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Nergis, FETÖ'nün, dini kisve altında eğitimli ve dindar nesiller yetiştirme gayesi ile herkesi kandıran, vatandaşın dini duygularını istismar eden ve dış güçlerle iş birliği yapan bir terör örgütü olduğuna işaret etti.

  • FETÖ'nün üst akıldan beslendiğinin altını çizen Nergis, "Biz onları öyle bilmedik. Vatandaşlarımızın çoğu kurbanlarını bunlara bağışlıyordu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde dindar nesiller yetiştiriyorlar düşüncesi ile herkes gibi bizler de destek oluyorduk. Onların kuzu postuna girmiş kurtlar olduğunu önce Cumhurbaşkanımız sonra da bizler ve toplum anlamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Nergis, cemaat ve hizmet kavramının toplumda ayrı bir yeri olduğunu ama şimdi bu kavramların farklı algılandığını vurgulayarak "Değerlerimize, maneviyatımıza çok ciddi zararlar verdiler. Üniversite eğitimi almış anne ve babaların büyük fedakarlıkla okuttuğu çocukların hayatlarını mahvettiler." dedi.

Meclis bombalanırken içeride bunlar yaşandı: Yeni görüntüler!
OYNAT 00:42
Meclis bombalanırken içeride bunlar yaşandı: Yeni görüntüler!
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ üyesi askerlerin uçaklarla bombaladıkları TBMM Genel Kurulunda yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. FETÖ üyesi teröristler tarafından TBMM'nin bombalanmasına ait ortaya çıkan yeni görüntülerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüde bulunuyor. Bomba patladığı esnada bakan Bozdağ istifini hiç bozmadan kürsüde beklemeyi sürdürürken, bombanın ve oluşan yıkımın sesi yansıyor. Ayağa kalkan milletvekilleri “Hainler, alçaklar' diye bağırırken, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise ayağa kalkarak “Milletin iradesi hakimdir, hakim kalacaktır, buna kimsenin şüphesi olmasın' diye bağırması görüntülere yansıyor.


15 Temmuz'dan yeni görüntüler: Cesetlerimizi çiğnemeleri lazım
OYNAT 00:22
15 Temmuz'dan yeni görüntüler: Cesetlerimizi çiğnemeleri lazım
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın TBMM'de yaptığı konuşmadan yeni bir bölüm yayınlandı. Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde Bekir Bozdağ:'Bu darbeye kalkışan alçaklar şunu bilmelidir ki; bizim cesetlerimizi çiğnemeden parlementoya giremeyeceklerdir' diyor.


Türkiye pazularını gösterir

Türkiye pazularını gösterir

AB'nin 'yaptırım' tehdidine Türkiye yanıtı sahada verebilir.
Ücretsiz ulaşım müjdesi

Ücretsiz ulaşım müjdesi

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu.
Duruşumuz net

Duruşumuz net

​KADEM hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Vicdana sığmaz!

Vicdana sığmaz!

Saraybosna Büyükelçisi Koç, GZT'ye konuştu.
İlk kez ortaya<br> çıkan görüntüler

İlk kez ortaya
çıkan görüntüler

​Sıkışan hainleri kurtarmaya giderken vatandaşların destansı mücadelesi ile derdest edildiler.
Hastanede<br> kimyasal alarmı

Hastanede
kimyasal alarmı

19 hastane personeli gazdan etkilendi.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Asla unutulmayacak

Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı.

Operasyon<br>öncesi son uyarı

Operasyon
öncesi son uyarı

Askeri alanda sosyal medya paylaşımı 'casusluk' suçu.
G.Saray'da<br>seçim yok

G.Saray'da
seçim yok

Mustafa Cengiz ve yönetimi için karar verildi.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Büyükada açıklarında öğrencilerin yelkenlisi devrildi.
İhracat patlaması

İhracat patlaması

Türkiye'nin ihracatında şampiyon savunma ve havacılık sektörü.
Hülagü örneği ile öz eleştiri

Hülagü örneği ile öz eleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

​Taksiciler kısa mesafede yolcu almıyor.
Yanlış anahtar getirerek<br>Meclis'in kapısını açtırmadılar

Yanlış anahtar getirerek
Meclis'in kapısını açtırmadılar

Meclis bombalanmadan bir kaç dakika önce yaşanan çarpıcı detay.
Cari açık açıklandı

Cari açık açıklandı

​12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.