AK Parti'li Mahir Ünal'dan: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini iddia ettiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Erdoğan'ın maaşına herhangi bir zam talebinin olmadığını belirten Ünal, "Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/1lSSHx8BqD — Yeni Şafak (@yenisafak) June 23, 2022

Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındığını dile getiren Ünal'ın açıklamaları şöyle: "2020 yılında Cumhurbaşkanımıza yüzde 7, 2021 yılında yüzde 14,7 şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Milletvekilleri, eski başbakanlar, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli. Emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmamasına neden oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talebi olmadı ancak emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekilleri, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanlarına yansıtıldı.

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MUHALEFETE ÇAĞRI: GELİN ENDEKSLİ OLMAKTAN ÇIKARALIM

Ben buradan bir çağrı yapıyorum; Buyurun emeklilerin maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli olmaktan çıkaralım. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece artniyetli ve çirkin bir açıklama. Bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konu konuşuldu. Emekli olmuş, eski milletvekilleri, buraya geldiler ve bu konuda ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MAĞDURİYET NEDENİYLE ARTIŞA ONAY VERDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi.

Milletvekili emekli maaşlarını, Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan bunu çıkaralım demiştik. Buyursunlar, bunu Cumhurbaşkanı'nın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım."

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'Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddialar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini iddia etti. Geçtiğimiz gün grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri bıraksın. Senin çocuklarının ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:44 Kılıçdaroğlu olmayacağı açıklanan zam için vatandaşa çağrı yaptı: Kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da “CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.



EPDK'nın 'zam olmayacak' açıklamasına rağmen Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'Elektriğe zam yapmaya kalkarsanız, kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz.' ifadelerini kullandı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EODK) zam iddialarına geçtiğimiz günlerde yazılı olarak cevap vermişti. O açıklamada '1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız.' ifadelerine yer verilmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 06:32 Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyasetinin ele alındığı video tıklanma rekoru kırıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti ile ilgili hazırlanan videoyu izletti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminden YPG hakkındaki görüşlerine, Adana Sahra hastanesi manipülasyonundan tank paleti fabrikası ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyacağına kadar tüm olayların ele alındığı video sosyal medyada da büyük ilgi çekti. BiP'te paylaş

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