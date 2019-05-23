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Gündem AK Partili Sırakayadan Avrupalı Türklere sandık çağrısı
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POLİTİKA

AK Partili Sırakaya'dan gurbetçilere sandık çağrısı

AK Partili Sırakaya'dan Avrupalı Türklere sandık çağrısı

AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya, AB Parlementosu seçimleri nedeniyle son günlerde AB üyesi ülkelerin aldığı İslamafobik kararlara dikkat çekerek Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları sandıklara davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya
​AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya

28 üye ülkeden,428 milyon seçmenin oy kullanacağı AB parlamento seçimlerinin başladığının altını çizen AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya AB içinde alınan kararların çoğunun Avrupa Parlementosu’nun onayından geçtiğini kaydederek, “Irkçı ve islamafobik kararlara karşı AB’de yaşayan insanımızın oyları büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden AB’de yaşayan insanımızın sandık başlarına giderek kendilerini ötekileştiren partilere ve siyasilere karşı tepkilerini göstermeye davet ediyorum” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sırakaya, “Ötekileştirici,dışlayıcı,düşmanlaştırıcı bir anlayış içinde siyaset yapanların sandıkta gereken cevabı alacağına inanıyorum” tespitinde bulundu.

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