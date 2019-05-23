AK Partili Sırakaya'dan Avrupalı Türklere sandık çağrısı

28 üye ülkeden,428 milyon seçmenin oy kullanacağı AB parlamento seçimlerinin başladığının altını çizen AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya AB içinde alınan kararların çoğunun Avrupa Parlementosu’nun onayından geçtiğini kaydederek, “Irkçı ve islamafobik kararlara karşı AB’de yaşayan insanımızın oyları büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden AB’de yaşayan insanımızın sandık başlarına giderek kendilerini ötekileştiren partilere ve siyasilere karşı tepkilerini göstermeye davet ediyorum” dedi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sırakaya, “Ötekileştirici,dışlayıcı,düşmanlaştırıcı bir anlayış içinde siyaset yapanların sandıkta gereken cevabı alacağına inanıyorum” tespitinde bulundu.