AK Partili Tolga Ağar'dan HDP’ye sert tepki: O heykeli nereye dikeceğimizi iyi biliyoruz

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 31 Mart seçimleri kapsamında partisinin Ağın, Keban ve Baskil ilçeleri seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programlarına katıldı.

Milletvekili Ağar, programlarda yaptığı konuşmalarda 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “Yerel seçimler AK Parti'nin 17 yıllık hizmet hayatında icraat kitabının en başarılı sayfasıdır. Çünkü AK Parti yerel seçimler konusundaki başarıları olsun ondan sonraki hizmetleri olsun, belediyecilikte taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış bir partidir. Yalnız geldiğimiz seçim noktasında muhalefet partileri bize karşı, birbirleri ile fikir birleşmeleri olmamasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti üzerinden karalama kampanyaları götürerek bizim yerel seçimde başarısız olmamızı istiyorlar. Bu seçim üzerinden de daha sonra farklı bir senaryo uygulamak istiyorlar. Bu nedenle 31 Mart seçimi var olma seçimidir “ dedi.

“TÜRKİYE ÇOK GÜÇLENDİ. BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR”

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Milletvekili Ağar, bundan rahatsızlık duyanların her seçimi farklı bir sahaya çekip Türkiye’yi yaralamak ve güçsüz duruma düşürmek istediğine dikkat çekti.

Ağar şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri bana göre üç tane önemli lider gördüm. Bunlardan bir tanesi Gazi Mustafa Kemal. Bir Tanesi Sayın Turgut Özal, bir diğeri de Allah uzun ömürler versin şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi gerçekten her şeyin önünde gidiyor ve ona karşı bir cephe oluşmuş durumda. Bunun nedeni de şudur; Neden Türkiye şuan yurtdışından finansal olsun, darbeler olsun, saldırılara karşı geliyor? Çünkü Türkiye eskisinden çok çok güçlü bir Türkiye. Türkiye bölgesinde kendi başına bağımsız operasyonlar yapabilen, hain örgütleri inlerinde vurabilen, bunları sonuna kadar kovalayabilen ve ülkesinde, bölgesinde onun rızası olmadan en ufak parmak oynatılamayan konuma gelmiştir. Türkiye güçlü bir ülke olmuştur. Bu sebepten dolayı her seçimi farklı bir sahaya çekip bizi yaralamak isteyen, bizi güçsüz düşürmek isteyen bu karşı taraftaki münafıklara lütfen yol vermeyelim. Ülkemiz bu kadar güçlü bir hale gelmişken bundan dışarıdaki münafıklar rahatsızken, neden bizim içimizdeki insanlar bundan rahatsız oluyor, bunu anlayamıyorum. Siz kimin hizmetindesiniz, neyin hizmetinizdesiniz?”

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“SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK BAŞARI”

Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli mesafeler kat ettiğine dikkat çeken Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bugün savunma sanayiinde gerçekten çok önemli noktalara geldi. Yüzde 12 olan üretimimizi yüzde 65'lere çıkardık. Allah'ın izni ile 2023 hedeflerimizde yüzde 100 kendi üretimimizle her türlü üretimi yapacağız. Kendi insansız savaş uçaklarımızı üretmek için çalışmalara başladık. Kısa menzilli ve uzun menzilli füzelerimizi yapacağız. Şuan kendi uydularımızı yapıyoruz. 2023'te Allah'ın izni ile kendimiz uzaya göndereceğiz. Bunu ne için yapıyoruz biz? Bu bölgede yaşadığımız için yapıyoruz. Biz Danimarka'da yaşıyor olsaydık böyle bir savunma sanayiine ihtiyacımız olmayabilirdi. Ama bu bölgede bu ülkenin sınırlarını korumamız için, bu ülkede yaşayan vatandaşların namusunu korumamız için bizim savunma sanayiine de ihtiyacımız var. Onun başında da hepimizin gurur duyması gereken hemşehrimiz İsmail Demir beyefendi var. Göreve geldiği günden beri yaptığı başarılı çalışmalarla Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirmiştir. Farkındaysanız şuanda Kıbrıs'ın güneyinde 10. parselde bizim araştırma gemimiz sondaj çalışmaları yapıyor. Savaş gemileriyle beraber. Orada, arada sırada taciz atışları oluyor. Farklı ülkelerin birbirleriyle. Bunlar tabiki medyaya yansımıyor. Geçen hafta ikinci gemimizi satın aldık, o da geldi. O da savaş gemileri eşliğinde aşağıya inecek ve yapılan sondaj çalışması sonucunda bulduğumuz doğalgaz ülkemizin maddi açıdan cari açık konusunda hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Bunu da yapan bir Türkiye var. Yapabiliyor muyduk bunları? Baş kaldırabiliyor muyduk bunlara? Bunlar Türkiye’nin geleceği için çok önemli. En ulaşılabilir ve en geniş bor yataklarına biz Türkiye'de sahibiz. Bor öyle enteresan bir şey ki temizlik malzemesinden araba kaportasına kadar kullanılabiliyor. Bilim adamlarımız çalışıyor. Zaten buna ulaşan bütün herkes öldü, öldürüldü, bir şekilde kazalara kurban gitti. Allah hepsine rahmet eylesin.”

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“31 MART SEÇİMİ ‘VAR OLMA’ SEÇİMİDİR”

AK Parti’nin karşısındaki ittifak cephesini sert ifadelerle eleştiren Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, vatandaşlardan AK Parti için destek istedi. Ağar, Bizim karşımızda olan dört benzemez parti, hiçbir fikri temelde bir biri ile beraber olamayan bu insanlara karşı tek yürek olalım. Ben isterdim ki burada belediye projelerini konuşalım. Ama dediğim gibi bu bir var olma seçimi. Bu seçimi de kazanıp 4,5 sene kesintisiz hizmet etmek istiyoruz.” dedi.

“O HEYKELİ NEREYE DİKECEĞİMİZİ İYİ BİLİYORUZ”

Halkın Demokrasi Partisi’ne de (HDP) sert eleştirilerde bulunan Milletvekili Ağar, “HDP'li grup başkan vekili geçen hafta dedi ki 'Biz Kürdistan'da seçimi alacağız, Apo'nun da heykelini dikeceğiz.' Bre aymaz, bre adi insan. Sen kimin heykelini nereye dikiyorsun. Biz o heykeli alırız dikeceğimizi yeri hepinizden iyi biliriz. O heykeli senin nerene dikeceğimizi biliyoruz. Bunlar arasında bir kadın vekil daha vardı. Sırtını PKK'ya, YPG'ye yaslıyordu. Adalet harekete geçti. Şimdi attılar cezaevine. Dört tane duvar var. Yaslasın bakalım sırtını nereye yaslıyorsa.” diye konuştu.