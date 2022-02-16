Gündem Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
İSTANBUL

Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun market ve yönetim binası çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın.

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunun market ve yönetim binası çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, saat 15.45 sıralarında, Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun 3 katlı market ve yönetim binası çatısında çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Binanın çatısının alevli şekilde yandığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
"BİRDEN ALEV ALDI"


Yangın anlarını gören Mustafa Işıklı, "İçeride kaynak işi yapılıyormuş. İçeride yabancılar yatıyormuş. Birden alev aldı. Söndürmeye çalıştılar. Şu anda her şey kontrol altında. Kaynaktan diyorlar ama biz de net bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

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