Gündem Akdenizde sabah saatlerinde 45 büyüklüğündeki deprem korkuttu
MUĞLA

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Akdeniz'de sabah saatlerinde On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Akdeniz'de meydana gelen depremin merkez üssü
Akdeniz'de meydana gelen depremin merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derrinliğin, 10.3 olarak açıkladı.

  • KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.
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