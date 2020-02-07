Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Dünya

Koronavirüste en büyük tehdit uçakta: Hangi tedbirler alınmalı?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün kısa sürede diğer ülkelere sıçramasındaki en büyük rolü havacılık sektörü oynadı. Uçakla seyahat eden hasta yolcuların, virüsü başka yolculara bulaştırma riski her geçen gün yükseliyor. Birçok ülke Çin'e yapılan uçuşları askıya aldı ancak virüsün yayılma tehlikesi devam ediyor. Peki bu dönemde yurt dışına seyahat edenlerin uçaklarda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Maskeli önlem yeterli olabilir mi? Yeni Şafak, konuyu uzman bir isimle konuştu: