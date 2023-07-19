Akıllı sulama projesi için iş birliği

Prof. Dr. Ryo Funada da Ege Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen transferini de öngören iş birliğinden memnuniyet duyduklarını aktardı. Japonya’nın son dönemde akıllı tarım teknolojileri konusunda büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Funada, “TUAT, ülkemizin sahip olduğu tarımsal teknolojileri büyük potansiyeli olan Türk tarımının hizmetine sunma konusunda çok heyecanlı ve istekli. Bu iş birliklerinin iki ülke ilişkilerini daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Işınsu Kestelli ise, “Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi gibi güçlü kurumlara sahip Japonya’nın da tarımsal teknolojiler konusunda çok önemli bir birikimi olduğunu biliyoruz. Pamuk gibi ülkemiz ve bölge coğrafyası için çok önemli bir endüstriyel ürün ile su gibi çok değerli bir kaynağın akıllı teknolojilerle verimini artırmayı öngören bu işbirliği, tam da İTTM için hayal ettiğimiz yenilikçilik merkezi olmayı temsil ediyor. Umarım bu proje, kurgusu ve sonuçları ile tüm özel sektör ve akademi için örnek olur ve İTTM, kısa sürede bir çekim merkezi haline gelir” dedi.