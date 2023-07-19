Akıllı sulama projesi için iş birliği

Ege Üniversitesi ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi, başta akıllı tarım uygulamaları olmak üzere akademik iş birliğini öngören anlaşma imzaladı.
Ege Üniversitesi (EÜ) ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT), başta akıllı tarım uygulamaları olmak üzere akademik işbirliğini öngören anlaşma imzaladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ryo Funada’nın imzaladığı protokol için düzenlenen törene, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Takero Aoyama ile Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya katıldı.
AKILLI SULAMA YÖNETİMİ GELİŞTİRİLECEK
İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “İmzalanan ikili iş birliği anlaşması ile ortak bir Ar-Ge içerikli ‘Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değişken Oranlı Sulama Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi’ projesini hayata geçiriyoruz. Ağırlıklı olarak pamuk üretiminin gerçekleştirildiği İzmir’de pamuk sulamasına yönelik tarım teknolojileri kapsamında akıllı sulama yönetiminin geliştirilmesi sonucunda hedef kitlemiz için son derece faydalı çıktıları olacağına inandığımız bu protokollerde yer almaktan gurur duyduğumuzu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
TÜRK TARIMINA JAPON TEKNOLOJİSİ
Prof. Dr. Ryo Funada da Ege Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen transferini de öngören iş birliğinden memnuniyet duyduklarını aktardı. Japonya’nın son dönemde akıllı tarım teknolojileri konusunda büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Funada, “TUAT, ülkemizin sahip olduğu tarımsal teknolojileri büyük potansiyeli olan Türk tarımının hizmetine sunma konusunda çok heyecanlı ve istekli. Bu iş birliklerinin iki ülke ilişkilerini daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.
ÖRNEK PROJE OLACAK
Protokolün hayırlı olmasını dileyen Işınsu Kestelli ise, “Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi gibi güçlü kurumlara sahip Japonya’nın da tarımsal teknolojiler konusunda çok önemli bir birikimi olduğunu biliyoruz. Pamuk gibi ülkemiz ve bölge coğrafyası için çok önemli bir endüstriyel ürün ile su gibi çok değerli bir kaynağın akıllı teknolojilerle verimini artırmayı öngören bu işbirliği, tam da İTTM için hayal ettiğimiz yenilikçilik merkezi olmayı temsil ediyor. Umarım bu proje, kurgusu ve sonuçları ile tüm özel sektör ve akademi için örnek olur ve İTTM, kısa sürede bir çekim merkezi haline gelir” dedi.