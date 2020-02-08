Gündem Akın Öztürkün FETÖden gözaltına alınan emir astsubayı tutuklandı
POLİTİKA

​Akın Öztürk’ün FETÖ’den gözaltına alınan emir astsubayı tutuklandı!

Akın Öztürk’ün FETÖ’den gözaltına alınan emir astsubayı tutuklandı

FETÖ’nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün FETÖ’den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Akın Öztürk
Akın Öztürk

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Akın Öztürk böyle yükselmiş
GÜNDEM
Akın Öztürk böyle yükselmiş

Mehmet Serdar Ö.’nün tutuklanmasına karar verildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat’ta düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınmıştı. Mehmet Serdar Ö.’nün, daha önce FETÖ’den gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir kişinin ifadesinde isminin geçmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Akın Öztürk'ün cezası belli oldu
GÜNDEM
Akın Öztürk'ün cezası belli oldu

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mehmet Serdar Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi.

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