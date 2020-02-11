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POLİTİKA

Akıncı dürüst siyasetçi değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması korkunç olur” sözlerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut’ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki Bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut’ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki Bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye ziyaret düzenleyen Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının korkunç olacağı” şeklindeki açıklamaları soruldu.

TÜRKİYE’Yİ MALZEME YAPIYOR

Çavuşoğlu, Akıncı ile Kıbrıs müzakereleri konusunda iş birliği yaptığını belirterek Kıbrıs’ta bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, güvenliği ve garantisi konusunda Türkiye’nin tutumunun açık olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin bazı Batılı ülkelerde seçim malzemesi yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Sadece ben değil, KKTC’de de hiçbir Kıbrıs Türkü, bir gün KKTC’den bir siyasetçinin Türkiye’yi seçim malzemesi yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir. Rüyasında da görse inanmaz. Şimdi Sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapmaya başladı” dedi.

SALDIRMAYI TERCİH EDİYOR

Çavuşoğlu, Akıncı’nın konuştuğu konuların Türkiye ve KKTC’de hiç gündeme gelmediğini belirterek Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin olmazsa olmaz olduğunu, Türkiye’nin bunu Rumlara karşı savunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’ye bağlanma gibi Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye’de veya KKTC’de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye’ye saldırmayı tercih ediyor.”

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIM

“Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana’da (görüşmeler) biterken, daha sonra kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları içerideki Başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dahil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir.”

NİYE TERÖRE DESTEK VERİYOR?

“Bunları iyi değerlendirmek lazım. Seçim zamanında bizim KKTC’nin iç işleri karışmamız mümkün değil. Kıbrıs Türk halkı karar verecek. Biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara desteğimiz olacaktır. Akıncı durup dururken niye Türkiye’ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor. Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım.”

Uzlaşı olsaydı toplantı olmazdı

  • Bakan Çavuşoğlu, İdlib’deki durum ve Rusya’dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde bir yol üzerinde uzlaşı olup olmadığının sorulması üzerine, “Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı” karşılığını verdi. Cumartesi günü Türk ve Rus heyetlerin görüşmelerinde karşılıklı öneriler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Rejim saldırganlığına devam ederse gereken tedbirleri alacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değişik vesilelerle vurguladı.” Bakan Çavuşoğlu, toplantılar neticesinde mutabakat çıkmazsa Erdoğan ve Putin’in bir araya gelebileceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
OYNAT 02:14
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, 'İlk defa böyle bir güven bunalımı yaşıyoruz. Umarız KKTC Cumhurbaşkanı makamının sahip olduğu milli değerlerin Kıbrıs Türk'ünün hakkını savunacak şekilde devam eder' dedi.


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