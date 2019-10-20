Gündem Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışanlar trafik kazasında öldü
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde çalışanlar trafik kazasında öldü

Mersin’in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçileri taşıyan minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaralılar sıkıştığı bölgede itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Yaralılar sıkıştığı bölgede itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı. Ömer Özen idaresindeki Rus ve Ukraynalı işçilerin bulunduğu 33 KJN 44 plakalı servis minibüsü, Abdurrahman Tepe'nin kullandığı 33 NYY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servisteki Ukrayna uyruklu Denis Osmukha ve Andrii Voronov hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesi'ne sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

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