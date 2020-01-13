Gündem Aksarayda şaşırtan olay Evden kaçan maymun ahırda yakalandı
AKSARAY

Aksaray'da evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı

Aksaray'da şaşırtan olay: Evden kaçan maymun ahırda yakalandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir evden kaçan örümcek cinsi maymun, Aksaray Belediyesi İtfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi AA
Maymun, Konya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.
Maymun, Konya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir maymunun insanlara ve evcil köpeklere saldırdığını gören vatandaşlar, durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ile Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

DHA

Harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu, bir ahıra giren maymunu yakalamayı başardı.

DHA

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilerek yiyecek verilen örümcek cinsi maymun, Konya Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aksaray'da şaşırtan olay: Evden kaçan maymun ahırda yakalandı
FOTOĞRAF 11
Title
Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir maymunun insanlara ve evcil köpeklere saldırdığını gören vatandaşlar, durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ile Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Title
Harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu, bir ahıra giren maymunu yakalamayı başardı.
Title
Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilerek yiyecek verilen örümcek cinsi maymun, Konya Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Aksaray'da şaşırtan olay: Evden kaçan maymun ahırda yakalandı
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir evden kaçan örümcek cinsi maymun, yakalandı.


Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

Hafter imzalamak için süre istedi.
23 ayın zirvesinde

23 ayın zirvesinde

Tahvil faizi ise ​son iki yılın en düşük seviyesinde.
Merih Demiraldanüzen haber

Merih Demiral'dan
üzen haber

​Milli futbolcunun sakatlığına dair üzen detay.
Risk primi son <br>20 ayın en düşüğünde

Risk primi son
20 ayın en düşüğünde

​Bakan Berat Albayrak, sosyal medyadan açıkladı.
Ateşkes kısa <br>sürede imzalanmalı

Ateşkes kısa
sürede imzalanmalı

​Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Son noktayı koydu

Son noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı'ndan ekspertiz ücreti açıklaması.

Acılı babadan CHP'ye tepki

Acılı babadan CHP'ye tepki

​"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize buraya gelin"

Trabzon'da<br> faciadan dönüldü

Trabzon'da
faciadan dönüldü

​Daha önce tahliye edilen okulun istinat duvarı çöktü.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Sapanca <br>Gölü'nde katliam

Sapanca
Gölü'nde katliam

​68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.
Benzin döküp yaktılar

Benzin döküp yaktılar

​Çocuk parkındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İdlib'de ateşkes

İdlib'de ateşkes

​Rusya, 3 yeni kontrol noktasının açıldığını duyurdu.
Kanal İstanbul <br>için tarih verdi

Kanal İstanbul
için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un detaylarını açıkladı.
4 aylık <br>maaşı da ödenecek

4 aylık
maaşı da ödenecek

​İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı.
Şike göndermesi

Şike göndermesi

Trabzonspor'dan Ali Koç'un iddialarına sert cevap.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.