Gündem Aksarayda yolcu otobüsü şarampole düştü 4 yaralı
3. SAYFA

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Aksaray'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü şarampole düştü. Kazada, 4 yolcu yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Aksarayda yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aksaray'daki kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Ağrı’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine giden Naif Yeşilkaya (36) yönetimindeki 04 AAG 017 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada, otobüste bulunan 33 yolcudan 4’ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

Otobüsün ikinci şoförü İshak Demir ise, “Ağrı’dan Bodruma 35 yolcu ve 3 mürettebat ile giderken, buzlanmadan dolayı otobüs kaydı, kazanın sebebi bu” diye konuştu.

Yolculardan Gizem Kopan, “Kızım ile birlikte uyuyorduk. Bir anda şiddetli bir gürültü oldu, korkudan bağırdım” dedi.

Yolculardan Selahattin Dayıoğlu da, “Otobüs giderken bir anda bir sallanma oldu ve ben koltuktan koridora düştüm. Allah’tan otobüs devrilmedi. Ben sadece bunu hatırlıyorum ve başka bir şey hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Limit yükseldi

Limit yükseldi

​Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor.
Eksi 30da her şey dondu

Eksi 30'da
her şey dondu

'​Kuzey Kutbu bu kadar soğuk olmaz.'
Son Osmanlıyı sahte torunla kaçırmışlar

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

​Hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?

​Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat iki gün durdu.

​Parmakları otomobille kamyonun arasına sıkışarak koptu.
Feryatları yürek yakmıştı

Feryatları yürek yakmıştı

Kar altında yardım isteyen yaşlı çift ekipleri harekete geçirdi.

Kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp üç ay dondurucuda sakladı.

​AB ülkelerinin yarısı borç batağında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.