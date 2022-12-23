Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla ilgili '16 milyon' restine salvo: Böyle yaparsanız bu şarkı biter

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, FOX TV ekranlarında İlker Karagöz'ün programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklama yaptı. Akşener, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ısrarını yineledi.
'BÖYLE YAPARSANIZ BU ŞARKI BİTER'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '16 milyon' vurgusunun sorulması üzerine Akşener, "Sayın erdoğan oradan giderken bu şarkı burada bitmez dedi ve gerçekten bitmedi şu anda cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun da bitmeyecek. Sadece 16 milyon çerçevesi içerisine koyarsanız o şarkı biter" dedi.