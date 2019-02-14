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ANTALYA DENİZLİ

Denizli Emniyet Müdürü'nden Alanyaspor Başkanı'na telefonda hakaret

Alanyaspor Başkanı: Denizli Emniyet Müdürü bana telefonda şerefsiz dedi

Son dönemlerde özellikle Antalya'da sıkça konuşulan "Binlerce imitasyon Alanyaspor forması dağıtılıyor" iddiaları bugün yeni bir boyut kazandı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hem yaşananları anlattı hem de Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in telefonda kendisine "'Sen kimsin lan? Şerefsiz, kapat telefonu" şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Yenisafak.com'a konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Denizli Emniyet Müdürü'nü hem şahsıma hakaret ettiği için hem de Alanyaspor'u zarara soktuğu için iki ayrı dilekçeyle mahkemeye verdim. Bundan sonrasına avukatlarımız bakacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli Emniyet Müdürü Demir ve Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu.
Denizli Emniyet Müdürü Demir ve Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son dönemlerde sadece futbol camiasında değil siyaset dünyasında da en çok konuşulan konulardan biri olan "Bir emniyet müdürünün imitasyon forma dağıttığı" iddialarıyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’in kendi siyasi planları çerçevesinde binlerce Alanyaspor formasını bastırıp, devletin resmi makam aracıyla bunları dağıttığını anlatan Çavuşoğlu, yaşananların hukuken de etik açıdan da doğru olmadığını savundu.

İki farklı konudan mahkemeye verdim

Denizli Emniyet Müdürü'nü söz konusu olayla ilgili mahkemeye verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Başkan olarak Alanyaspor'un haklarını gözetmek zorundayım. Emniyet Müdürü sahte formalar bastırıp dağıtarak kulübümüzü zarar soktu. Biz bu noktada bir şikayette bulunduk. Netice forma patenti tamamen kulübümüze ait.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu.

Diğer konu ise aramızda geçen bir telefon görüşmesine yönelik. Ben, Denizli Emniyet Müdürü'nü telefonla aradım, kendimi tanıttım ve Alanyaspor formalarını neden izinsiz bir şekilde dağıttığını sormak istedim.

Alanya’da Alanyaspor Store açtık ama siz Alanyaspor formalarını izinsiz bir şekilde dağıtıyorsunuz demeye kalmadan bana söylediği net bir şekildeki kelime şu; 'Sen kimsin lan şerefsiz, kapat telefonu' dedi. Arkasından daha ağır bir kelime kullandı.

Bu durum nedeniyle de Emniyet Müdürü hakkında şahsımla ilgili hakaret ettiği gerekçesiyle de mahkemeye başvurdum. Bundan sonraki süreci hukukçularımız yürütecek.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir.

"Siyası amaçlar için Alanyaspor’u kimse kullanmasın"

  • Burada Alanyaspor adına birisi bir şey yapacak bizlere müracaat etmesi lazım. Bizle görüştü de biz mi yardımcı olmadık. Biz gidip Denizli adına bir çalışma yapıyor muyuz? Siz Alanyaspor formalarını bastırıyorsunuz 3-5 bin adet göğüsünde M. D. ismini yazdırarak vatandaşa dağıtıyorsunuz. Niçin sahip çıktığınız için mi? Hayır tabii ki sahip çıkacak olsanız bizimle beraber hareket edersiniz. Siyası amaçlar için Alanyaspor’u kimse kullanmasın. Siyasi herkes istediğini yapabilir ama bu şekilde olmaz. "

Çavuşoğlu ayrıca kimsenin kendileri ile Alanyaspor taraftarı arasına giremeyeceğini vurgulayarak, "Biz taraftarlarımızla omuz omuza yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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