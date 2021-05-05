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MUĞLA

Alev Savaşçıları yangın sezonuna hazır

Muğla’da havaların ısınmasıyla olası orman yangınlarına müdahale için hazırlıklar tamamlandı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Biri genel amaçlı ve 4’ü su atma özelliğine sahip 5 helikopterle sezona hazırız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alev Savaşçıları yangın sezonuna hazır
Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla’da tüm hazırlıklar tamamlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün orman yangınlarına havadan müdahale edecek yangın söndürme helikopterleri, Milas ve Marmaris ilçelerinde konuşlandırıldı. Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Havaların ısınmasıyla yaşanacak orman yangınlarına müdahale için gönderilen ve ‘Alev Savaşçıları’nın hava gücünü oluşturan helikopterlerden ikisi bölgeye ulaştı.

HER HELİKOPTER EKİBİ 5 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Milas Denizcik Orman Deposu ile Marmaris Değirmenyanı’nda konuşlanan iki helikopterin mürettebatı, 2 pilot, bir gözlemci pilot, bir teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak bir personel olmak üzere 5 kişiden oluşuyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevi öncesi test uçuşu kapsamında su alma ve su atma işlemlerini gerçekleştiren helikopterler, gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve hazır hale getirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, ekiplerin acil durumlara her zaman hazır olduğunu söyledi.

Yasin Yaprak
Yasin Yaprak

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İMKANI

Orman yangınlarına hem kara hem de hava gücü anlamında etkili bir ekiple müdahale edildiğini belirten Yaprak, sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanları hem farklı özellikte kameralar hem de dürbünlerle izlediklerini dile getirdi.

Yasin Yaprak, Marmaris ve Milas’ta helikopterlerin 1 Mayıs’ta göreve başladığını, önümüzdeki günlerde 3 helikopterin daha Fethiye, Yatağan ve Nazilli’de konuşlu olarak göreve başlayacağını ifade etti. Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede çok sayıda ekibin görev aldığını vurgulayan Yaprak, “Çalışmalarda 100 arazöz, 40 su tankeri, 55 ilk müdahale aracı, 15 dozer ve 15 greyder kara gücünü oluşturuyor. 4’ü su atma özelliği ve biri genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ise hava gücünü oluşturuyor” ifadelerini kulandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında geçen yıl çıkan 328 yangında 813 hektar ormanlık alanın zarar gördüğüne değinen Yaprak, yangınların yüzde 92’sinin insan kaynaklı olduğunu ve vatandaşların bu konuya duyarlı olması gerektiğini kaydetti. Kentlerin akciğerleri olan ormanların, yangın gözetleme kulelerinden kesintisiz şekilde kontrol edilerek yangınlara karşı korunduğunu belirten Yaprak, “Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Muğla ve Aydın’da da yangın gözetleme kulesi bulunuyor. Bu yıl yangınlara müdahalede insansız hava araçları (İHA) gibi yüksek teknoloji içerikli uygulamaları da kullanacağız” dedi.
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