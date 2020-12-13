Alevilik Almanya'da din kabul edildi: İkinci adım Alevi-Sünni çatışması

Almanya’da Aleviliğin resmi din olarak kabul görmesi büyük tepki çekti. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti hükümeti 10 Aralık’tan itibaren Aleviliği bir inanç toplumu olarak en üst seviyede tanımaya başladı. Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu Genel Başkanı Fuat Mansuroğlu, “Almanya Alevi toplumunu İslamiyet’in dışında gösterip ayrı bir din gibi lanse ediyor” dedi.

“Almanya’da onca Alevi kuruluş varken neden Avrupa/Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na resmi din statüsü verildi” diye soran Mansuroğlu şunları söyledi: “Çünkü bize yapılan Türkiye karşıtı teklife hiç bir zaman ‘evet’ demedik. Bizim tavrımız Almanya derin devletinin işine gelmiyor. Alevileri temsil eden sadece Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu varmış gibi bizi muhatap almadılar. Bu da çatı kuruluş. PKK ile de bağlantıları bulunan Türkiye karşıtı bir teşkilat.”

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Fuat Mansuroğlu

AMAÇ BÖLMEK

Mansuroğlu, “İslamiyet’in dışında bir Alevilik olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Siz, İslamiyet’in içinden Alevileri çekip çıkarıyorsunuz. Amaç Müslümanları parçalayıp bölmek. Bu Alevilerle Sünnileri karşı karşıya getirme adımıdır. Önce ayrıştırıp sonra karşı karşıya getirecekler” diye konuştu.

O kitapçığı hatırlattı

Birkaç ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı kitapçığı hatırlatan Mansuroğlu şunları söyledi: “Hıristiyan Papazı, Yahudi Hahamı, İslamiyet’i temsilen bir hoca, yanlarında da Alevileri temsilen bir görüntü vardı. Alevilik, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet gibi bir dindir algısı veriyordu. 1 ay geçti, İsviçre’deki bir kantonun meclisinde Alevi toplumunun İslamiyet’in içinde olmadığı kabul edildi. Sonra da bu karar. Bunlar birbirinden bağımsız değil.”