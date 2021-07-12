Aliya’nın emanetine sahip çıkacağız: Avrupa soykırımı hâlâ göremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa’daki anma törenine video mesaj gönderdi. Srebrenitsa’nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini belirten Erdoğan, “Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın 26’ncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programın ardından, soykırımın kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi. Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesi sonrası BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edilmişti. Sırplar ise Avrupa’nın gözleri önünde en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda vahşice katletmişti.
UNUTULMASINA İZİN VERMEYİN
Anma programında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, soykırımın unutulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bu, soykırım kurbanlarına ve gelecek nesillere borcumuzdur” ifadelerini kullandı. Boşnak siyasetçi, Srebrenitsa’daki soykırımın, Bosnalı Sırpların siyasi hedeflerinin ürünü olduğunu, nihai hedefin Sırbistan ile sınırların ortadan kaldırılarak “Büyük Sırbistan” ideolojisinin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.
Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic ise Srebrenitsa’nın, Avrupa’nın gözü önünde öldürülen masum Bosna Herseklileri anma yeri olduğunu ifade ederek, “Avrupa bu masum insanları görmek istemedi, bugün de kurbanları göremiyor. Zira soykırımın inkar edilmesi, savaş suçlularının yüceltilmesi ve ödüllendirilmesi gibi eylemler karşısında sessiz kalıyor” diye konuştu. Kavazovic, Srebrenitsa’nın, tüm Avrupa’nın vicdan ve ahlak meselesi olduğunu belirtti.
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19 KİŞİ DAHA DEFNEDİLDİ
Soykırımın kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı daha dün toprağa verildi. Cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı. Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları katıldı. Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilenlerin sayısı böylece 6 bin 671’e yükselmiş oldu.
TİMSAH GÖZYAŞLARI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, soykırımın 26. yıl dönümü nedeniyle ortak açıklama yayınladı. Avrupa’nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunun tanındığı açıklamada, “Avrupa, modern Avrupa tarihinin en kötü suçlarından biri olan Srebrenitsa soykırımını engelleyememekten dolayı kendi sorumluluğunu da unutmadı” ifadeleriyle Hollanda’nın soykırımdaki asli rolü görmezden gelinerek, adeta timsah gözyaşları döküldü.
Aliya’nın emanetine sahip çıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Bosna Herseklileri selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, Srebrenitsa soykırımını anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Şehitleri rahmetle anan ve kederli ailelerine sabır dileyen Erdoğan, üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa’nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini ve ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgahına uğurlanan her şehidin 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri tekrar hatırlattığını kaydetti. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.