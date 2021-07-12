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Aliya’nın emanetine sahip çıkacağız: Avrupa soykırımı hâlâ göremiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa’daki anma törenine video mesaj gönderdi. Srebrenitsa’nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini belirten Erdoğan, “Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aliya’nın emanetine sahip çıkacağız: Avrupa soykırımı hâlâ göremiyor
Srebrenitsa’da, Avrupa’nın gözleri önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler için, soykırımın 26. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın 26’ncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programın ardından, soykırımın kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi. Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesi sonrası BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edilmişti. Sırplar ise Avrupa’nın gözleri önünde en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda vahşice katletmişti.

Kimliği tespit edilen 19 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa verilecek
DÜNYA
Kimliği tespit edilen 19 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa verilecek

UNUTULMASINA İZİN VERMEYİN

  • Anma programında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, soykırımın unutulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bu, soykırım kurbanlarına ve gelecek nesillere borcumuzdur” ifadelerini kullandı. Boşnak siyasetçi, Srebrenitsa’daki soykırımın, Bosnalı Sırpların siyasi hedeflerinin ürünü olduğunu, nihai hedefin Sırbistan ile sınırların ortadan kaldırılarak “Büyük Sırbistan” ideolojisinin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa
FOTOĞRAF 11
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım, Boşnak halkının kanayan yarası olmayı sürdürüyor.
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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 26 yıla rağmen kurban yakınlarının en derin acısı olarak yüreklerdeki yerini koruyor.
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Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümü kapsamında anma programı ve cenaze töreninin düzenleneceği 11 Temmuz Pazar günü, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.
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Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması Srebrenitsa'da yaşanan zulmün ne derece büyük olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor. Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa vermenin ve bir mezar taşı olsun düşüncesinin hem hüznünü hem de huzurunu yaşıyor.
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Bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic'in sadece kafatasına ait kemik kalıntıları toprağa verilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi.
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Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen Ratko Mladic, 11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi. Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladic, Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölgede Müslümanlar için kullanılan ifade) intikam alma zamanı gelmiştir. ifadelerini kullandı.
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Şehirde yaşayan siviller, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalılar istisnasız herkesi Sırp birliklerine teslim etti. Nihayetinde yalnızca birkaç gün içinde Srebrenitsa ve civarındaki yerleşimlerden en az 8 bin 372 kişi acımasızca katledildi, çok sayıda aile evlerinden sürgün edildi.
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Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin eline geçmesinin ardından Hollandalılara sığınmak istemeyen Boşnakların bir bölümü orman yolundan Bosna Hersek Ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedi. Orman yolunu seçenlerin büyük çoğunluğunun kaderi de BM üssüne sığınanların kaderiyle aynı oldu. Halk arasında ölüm yolu olarak da anılan orman yolundan giden binlerce Boşnak sivil, Sırpların kurduğu tuzaklarda hayatını kaybetti.
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Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz duruşmasında müebbet hapis cezası onandı. Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.
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ICTY'de görülen Srebrenitsa davalarında ayrıca Radislav Krstic 35 yıl, Vidoje Blagojevic 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara müebbet, Drago Nikolic 35 yıl, Ljubomir Borovcanin 17 yıl, Vinko Pandurevic 13 yıl, Radivoje Miletic 19 yıl ve Milan Gvero 5 yıl hapis cezası aldı. Bosna Hersek Mahkemesinde görülen başka bir davada ise 13 Temmuz 1995'te 1000'e yakın Boşnak sivilin katledilmesi suçundan Milorad Trbic 30 yıl hapisle cezalandırıldı. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenitsa davalarında bugüne kadar 45 Sırp'a, toplam 699 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic de Srebrenitsa'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması sürerken cezaevinde ölmüştü.
İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa
Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor.

AVRUPA’NIN VİCDAN MESELESİ

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic ise Srebrenitsa’nın, Avrupa’nın gözü önünde öldürülen masum Bosna Herseklileri anma yeri olduğunu ifade ederek, “Avrupa bu masum insanları görmek istemedi, bugün de kurbanları göremiyor. Zira soykırımın inkar edilmesi, savaş suçlularının yüceltilmesi ve ödüllendirilmesi gibi eylemler karşısında sessiz kalıyor” diye konuştu. Kavazovic, Srebrenitsa’nın, tüm Avrupa’nın vicdan ve ahlak meselesi olduğunu belirtti.

Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz
GÜNDEM
Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz

19 KİŞİ DAHA DEFNEDİLDİ

  • Soykırımın kimlik tespiti yapılan 19 kurbanı daha dün toprağa verildi. Cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı. Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları katıldı. Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilenlerin sayısı böylece 6 bin 671’e yükselmiş oldu.

TİMSAH GÖZYAŞLARI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, soykırımın 26. yıl dönümü nedeniyle ortak açıklama yayınladı. Avrupa’nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunun tanındığı açıklamada, “Avrupa, modern Avrupa tarihinin en kötü suçlarından biri olan Srebrenitsa soykırımını engelleyememekten dolayı kendi sorumluluğunu da unutmadı” ifadeleriyle Hollanda’nın soykırımdaki asli rolü görmezden gelinerek, adeta timsah gözyaşları döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Aliya’nın emanetine sahip çıkacağız

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Bosna Herseklileri selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, Srebrenitsa soykırımını anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Şehitleri rahmetle anan ve kederli ailelerine sabır dileyen Erdoğan, üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa’nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini ve ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgahına uğurlanan her şehidin 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri tekrar hatırlattığını kaydetti. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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