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BURSA

Alkollü sürücü polisi çileden çıkarttı: Hadi beni kelepçele

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2.4 promül alkollü çıkan sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti.

Haber Merkezi İHA
Alkollü sürücü polisi çileden çıkarttı: Hadi beni kelepçele
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araç sürücüsü Bayram K.’nın kontrolleri yapıldı. Alkolmetre testi yapılan sürücünün 2.4 promül alkollü olduğu tespit edildi.

İHA

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Cezanın ardından ifadesi alınmak üzere polis otosuna alınmak istenen sürücü, binmemekte direndi.

İHA
  • Polisin uyarısına cevap veren sürücü Bayram K., "Hadi beni kelepçele. Kelepçele." diyerek ısrar etti. Zorlukla ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Vatandaştan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'a tepki: Alkolden ayakta duramıyorsun
Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta belediye yetkilileri bir türlü açılışına müsaade etmediği Van Kültür Evi'nin kapısına mühür vurdu.

Yaşanan hukuk dışı durum sonrasında sessiz kalmayan STK yetkilileri kültür evinin girişine pankart asarak tepkisini ortaya koydu.

Pankartı kaldırmak için yola çıkan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan'ın aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği de gözlerden kaçmadı.

Öte yandan Kültür evlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gerekli izninin olduğu ve Yapı Kayıt Belgesi'ne de sahip olduğu öğrenildi.

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