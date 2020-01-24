Almanya’da PKK'ya para yardımı yapan zanlı Adana'da yakalandı: Para gönderdiği tarihler dikkat çekti

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre Almanya’da yaşayan ve burada Barış Pınarı Harekatı ile öncesinde bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerine katılan ve sözde PKK Kızılayına para toplayıp 7 kez de 50’şer euro para yardımında bulunan Bayram A.’nın (32) Adana’ya geldiğini saptadı.

TUTUKLANDI