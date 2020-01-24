Gündem Almanyada PKKya para yardımı yapan zanlı Adanada yakalandı Para gönderdiği tarihler dikkat çekti
ADANA

Almanya’da PKK'ya para yardımı yapan zanlı Adana'da yakalandı: Para gönderdiği tarihler dikkat çekti

Almanya’da çalışan ve burada bölücü terör örgütü PKK’nın kurduğu sözde Kızılayına Barış Pınarı Harekatı sırasında ve öncesinde para yardımında bulunduğu öne sürülen şahıs, tatil için geldiği Adana’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Bayram A. Adana'da polisler tarafından gözaltına alındı.
Bayram A. Adana'da polisler tarafından gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre Almanya’da yaşayan ve burada Barış Pınarı Harekatı ile öncesinde bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerine katılan ve sözde PKK Kızılayına para toplayıp 7 kez de 50’şer euro para yardımında bulunan Bayram A.’nın (32) Adana’ya geldiğini saptadı.

TUTUKLANDI

  • Zanlının Seyhan ilçesinde bir evde olduğunu belirleyen polis, eve baskın yaptı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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