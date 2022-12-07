Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

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