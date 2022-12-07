Gündem Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu
ANKARA

Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

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