Altıeylül Belediyesi her bir maske için 50 kuruş ödeyecek Altıeylül Belediyesi her bir maske için 50 kuruş ödeyecek Altıeylül Belediyesi, ALGEM kursiyerleri ile başlattığı maske üretim seferberliğine gönüllü vatandaşları da dâhil edecek. Gönüllü olarak maske üretecek vatandaşlara maske başına ücret ödenecek.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 11:10 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 11:13 Yeni Şafak