Gündem Altıeylül Belediyesi her bir maske için 50 kuruş ödeyecek
BALİKESİR

Altıeylül Belediyesi her bir maske için 50 kuruş ödeyecek

Altıeylül Belediyesi her bir maske için 50 kuruş ödeyecek

Altıeylül Belediyesi, ALGEM kursiyerleri ile başlattığı maske üretim seferberliğine gönüllü vatandaşları da dâhil edecek. Gönüllü olarak maske üretecek vatandaşlara maske başına ücret ödenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönüllü maske üreten vatandaşlara ücret ödenecek.
Gönüllü maske üreten vatandaşlara ücret ödenecek.

Dünya genelinde etkisini artıran Pandemi nedeniyle yerel yönetimler de önlem ve tedbir alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Haftalık 30 bin maske üretimini hedefleyen belediye yetkilileri Altıeylül gönüllü ordusuna katılımda bulunacak tüm vatandaşlara açık çağrıda bulundu.

Altıeylül Belediyesi, ALGEM kursiyerleri ile başlattığı maske üretim seferberliğine gönüllü vatandaşları da dâhil edecek.

Altıeylül Belediyesi’nin Altıeylül Gelişim Merkezi Kursiyerlerince başlanılan maske üretimine talebinin artmasıyla gönüllü vatandaşları da maske üretim seferberliğine davet ediyor. Belediye personelinin hizmet alanlarında, Pazar yerlerinde, muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa dağıtımı gerçekleştirilecek maskelerin dikiminde maske başına 50 kuruş ücret verilecek.

Gönüllü olarak maske üretecek vatandaşlara maske başına ücret ödenecek.

Evinde dikiş makinası olan vatandaşların bu kampanyaya duyarlılık göstererek gönüllü olabilecekler için maske materyalleri Altıeylül Belediyesi tarafından temin edilecek. Gönüllü ordusuna katılmak isteyen vatandaşlar Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)’i 0266 221 32 51 numaralı telefondan arayıp bilgi alabilecek.

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