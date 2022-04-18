Altıeylül'de mesleki eğitim sonrası mikro kredi desteği

Altıeylül Belediyesi, 2015 yılında hizmete aldığı Altıeylül Gelişim Merkezi Meslek Edindirme Kursları vatandaşlara talep etmeleri durumunda mesleki eğitimler vererek önemli bir açığı gideriyor. Altıeylül Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen eğitimler sonucunda toplamda 5 bin 700 kursiyere meslek eğitimi verilerek sertifika almaları sağlandı. Kendi işini kurmak isteyen kursiyerlerin ihtiyaç duyacağı sermaye için ise belediye ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı kolları sıvayarak anlamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAKLAR

Gerçekleştirilen anlamlı protokol ile bankacılık ve ilgili hizmetlere ulaşma konusunda erişim zorluğu çeken girişimci ve çok küçük işletmelere mikrokredi, sigorta ve e-ticaret imkânı sağlanarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor. Kadınları ekonomiye doğrudan dâhil ederek iş hayatındaki etkinliklerini arttırmayı planladıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “İş birliği protokolü ile ekonomik anlamda sıkıntı çeken ve girişimci ruha sahip olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan mesleki eğitimlerinin yanı sıra sermaye hususunda da belediye olarak elimizi taşın altına koyduk” dedi.