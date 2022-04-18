Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Altıeylülde mesleki eğitim sonrası mikro kredi desteği
BALIKESİR

Altıeylül'de mesleki eğitim sonrası mikro kredi desteği

Altıeylül Belediyesi, 2015 yılında hizmete aldığı Altıeylül Gelişim Merkezi Meslek Edindirme Kursları vatandaşlara talep etmeleri durumunda mesleki eğitimler vererek önemli bir açığı gideriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Altıeylülde mesleki eğitim sonrası mikro kredi desteği
Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen eğitimlerde 5 bin 700 kursiyere meslek eğitimi verilerek sertifika almaları sağlandı.

Altıeylül Belediyesi, 2015 yılında hizmete aldığı Altıeylül Gelişim Merkezi Meslek Edindirme Kursları vatandaşlara talep etmeleri durumunda mesleki eğitimler vererek önemli bir açığı gideriyor. Altıeylül Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen eğitimler sonucunda toplamda 5 bin 700 kursiyere meslek eğitimi verilerek sertifika almaları sağlandı. Kendi işini kurmak isteyen kursiyerlerin ihtiyaç duyacağı sermaye için ise belediye ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı kolları sıvayarak anlamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAKLAR

Gerçekleştirilen anlamlı protokol ile bankacılık ve ilgili hizmetlere ulaşma konusunda erişim zorluğu çeken girişimci ve çok küçük işletmelere mikrokredi, sigorta ve e-ticaret imkânı sağlanarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor. Kadınları ekonomiye doğrudan dâhil ederek iş hayatındaki etkinliklerini arttırmayı planladıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “İş birliği protokolü ile ekonomik anlamda sıkıntı çeken ve girişimci ruha sahip olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan mesleki eğitimlerinin yanı sıra sermaye hususunda da belediye olarak elimizi taşın altına koyduk” dedi.

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
O kulluk makamının önderiydi

O kulluk makamının önderiydi

​O'nun Gibi'nin 17. bölümü yayında.
Kuzey Irakta PKKya Pençe Kilit operasyonu

Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe Kilit operasyonu

​Bordo bereliler ve komandolar karadan sızdı.

​SPK Başkanlık görevine İbrahim Ömer Gönül atandı.

"İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız"

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.

Tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.