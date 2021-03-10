'Altın üçgendeki' heykel ve duvarlara sprey boya ile zarar vermişlerdi: Şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Araplı mevkiindeki tabiat varlıklarına sprey boyalarla zarar verildiğini hatırlatarak, Bu yazılar tabiat varlıklarımıza zarar verdiği gibi görsel olarak da çirkinlik oluşturmaktadır. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden gelen uzmanlarımızla bu yazıların temizliği yapılacak. Bu temizlik tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirilecek. Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Sadece tabiat varlıkları değil kültür varlıklarımızla beraber bunları korumamız gerekiyor. Sprey boyalar bu tür eserlere çok büyük zarar veriyor. Bu konularda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Buraları elbette ki bizler koruyacağız zarar verilmemesi için çeşitli önlemler alacağız; ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen, sprey boyalarla veya farklı şekillerde müdahalelerde bulunulmasın; çünkü bunlar bu eserlere ciddi zararlar veriyor dedi.