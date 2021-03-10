Gündem Altın üçgendeki heykel ve duvarlara sprey boya ile zarar vermişlerdi Şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak
EDİRNE

'Altın üçgendeki' heykel ve duvarlara sprey boya ile zarar vermişlerdi: Şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak

Edirne'de Mimar Sinan heykeli kaidesi ile Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarlarına sprey boyayla zarar verildi. Şüphelinin bulunmasında boyalı elle bırakılan izden de yararlanılacak.

Haber Merkezi AA
Edirne'de &quot;altın üçgendeki&quot; heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak.
Edirne'de "altın üçgendeki" heykel ve duvarlara sprey boyayla zarar veren şüpheliler bıraktıkları el izinden bulunacak.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin dizilişi nedeniyle "altın üçgen" diye anılan tarihi alanda bulunan Mimar Sinan heykelinin kaidesi ve çevresi, ışıklı Edirne yazısı ile turizm danışma ofisi duvarına sprey boyayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

  • Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri durumu polis bildirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı.

Edirne'de

Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin boyalı eliyle danışma ofisinin duvarına bıraktığı izden de yararlanacak.

Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyor
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İlçedeki Araplı mevkiinde sayısı 40'ı bulan peribacasına sprey boya ile zarar verildi. Peribacalarının, farklı renkteki sprey boyalarla yazılar yazılıp, çizimler yapılarak tahrip edilmesi tepki çekti. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi koordinesinde peribacalarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, mikro kumlama tekniğiyle peribacalarındaki sprey boyaları siliyor. Temizlik çalışmasının yaklaşık 20 gün süreceği belirtildi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Araplı mevkiindeki tabiat varlıklarına sprey boyalarla zarar verildiğini hatırlatarak, Bu yazılar tabiat varlıklarımıza zarar verdiği gibi görsel olarak da çirkinlik oluşturmaktadır. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden gelen uzmanlarımızla bu yazıların temizliği yapılacak. Bu temizlik tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirilecek. Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Sadece tabiat varlıkları değil kültür varlıklarımızla beraber bunları korumamız gerekiyor. Sprey boyalar bu tür eserlere çok büyük zarar veriyor. Bu konularda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Buraları elbette ki bizler koruyacağız zarar verilmemesi için çeşitli önlemler alacağız; ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen, sprey boyalarla veya farklı şekillerde müdahalelerde bulunulmasın; çünkü bunlar bu eserlere ciddi zararlar veriyor dedi.
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Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram ise peribacalarına zarar verilmesiyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirterek, Kolluk kuvvetlerimiz inceleme yaptı. Bu bölgeyi koruma altına aldık. İlçemizde kolluk kuvvetlerimizle gece gündüz, plaka takip sistemimizle bölgeyi inceliyoruz. Bu temizlik yapıldıktan sonra herhangi bir zarar verilmesi durumunda kişiler hakkında işlem yapılacaktır diye konuştu.
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Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyor
Kayser'nin Yeşilhisar ilçesinde sprey boya ile tahrip edilen Peribacaları'nda mikro kumlama tekniğiyle temizlik çalışması başlatıldı.

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