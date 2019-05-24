Altındağ’da asfalt atağı

Vatandaştan gelen taleplere kayıtsız kalmayan Altındağ Belediyesi, Feridun Çelik Mahallesi’nde asfalt serim ve onarım çalışması başlattı. Ekipler her hafta farklı bir mahallede çalışma yürütecek.

1701. Cadde’de asfalt kaplama ve bakım onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt kullandı. Çalışmalarda önce mevcut asfalt sökülerek yolun alt kısmı temizlenirken daha sonra temizlenen yerlere yeni asfalt döküldü. 24 personel, 10 kamyon, 2 silindir, 2 asfalt boya kazanı, 1 asfalt serme makinesi finişer, 1 JCB iş makinesi ve 1 greyder ile yapılan çalışmalarla ulaşım daha kolay bir hale geldi. Altındağ Belediyesi asfalt çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerinde yoğun bir şekilde devam ettirecek.

HER HAFTA FARKLI BİR MAHALLE

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde asfalt kaplama ve bakım onarım çalışması yürüttüklerini söyledi. Başkan Balcı, “Haftanın 7 günü ekiplerimiz vatandaşlarımızın taleplerine cevap verebilmek için sahada. Başkentin en hızlı gelişen ilçesi Altındağ’da hemşerilerimizin yuvalarına daha rahat ve kolay ulaşabilmeleri için yolları yeniliyoruz. Her hafta farklı bir mahallede yoğun bir çalışma gerçekleştirerek Altındağ’ın yollarını konforlu bir ulaşım için elden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.